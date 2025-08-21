Jubel beim SV Groß-Bieberau. – Foto: Hendrik Hamelau (Archiv)

GL: Der SV Groß-Bieberau dreht auf Aus 0:2 wird ein 3:2-Sieg +++ Alsbach und Viktoria spielen remis, Nachbarn verlieren

Darmstadt. Der Mittwoch-Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt hat dem SV Groß-Bieberau einen 3:2-Erfolg bei Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden beschert. Der FC Alsbach und Viktoria Griesheim trennten sich 1:1. Dagegen steckte der SV Münster gegen den VfR Fehlheim (1:2) die dritte Saisonniederlage ein. Lokalrivale TSV Altheim musste sich bei Spitzenreiter FSG Riedrode knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Die erste Hälfte stand klar im Zeichen der Gastgeber. Ober-Roden dominierte, doch zunächst ohne klare Chancen. Erst der Doppelschlag von Szollar (32.) und Keck (33.) brachte die TSO in die Spur. Nach der Pause wurden die Gäste druckvoller und drehten auf. Zudem beflügelte der Anschluss von Dietrich (63.). Die TSO verlor nun immer mehr den Faden und musste den Ausgleich durch Ruppert (78.) hinnehmen. In der Nachspielzeit gelang Halbig der Lucky Punch zum Groß-Bieberauer Sieg. Am Sonntag (17 Uhr) sind die Odenwälder beim aufstrebenden VfR Fehlheim gefordert.

Die erste Halbzeit ging an die Viktoria, während Alsbach konsequent verteidigte. Dennoch gelang Griesheims Stumpf (19.) nach Vorlage von Bender die Gästeführung. Die Viktoria hielt aber den Druck nicht aufrecht. Das sollte sich gleich nach dem Wechsel rächen, weil Beck nach einem Eckball per Kopf für die Gastgeber ausgleichen konnte. Nun wurde Griesheim wieder druckvoll, Volk und Bender scheiterten knapp. Der FCA behielt aber die Ruhe und verdiente sich am Ende aufgrund des großen Engagements das leistungsgerechte Remis. Am Sonntag (15 Uhr) hoffen die Alsbacher gegen die SKV Büttelborn auf den ersten Saisonsieg. Die Viktoria strebt im Duell der Verbandsliga-Absteiger am Samstag (16 Uhr) gegen TS Ober-Roden zurück in die Erfolgsspur.

Perchner (2.) erzielte die schnelle Führung der Gäste, die im ersten Durchgang zielstrebiger und dominanter waren. Erst in der 37. Minute hatte Münster El Yassini mit einem Lattentreffer die erste gute Möglichkeit der Gastgeber. Nach der Pause erarbeitete sich der SVM gute Torchancen, die nicht genutzt wurden. Das bestrafte Perchner (68.) mit dem 2:0 für den VfR. Der Anschluss von El Yassini (73.) gab den Gastgebern noch einmal Hoffnung. Doch am Ende stand für Münster eine weitere Niederlage. So hofft der SVM am Sonntag (15.30 Uhr) bei Dersim Rüsselsheim auf Besserung - was schwierig genug wird.