GL: Der Meistertrainer bleibt in Fürth

Antonio Vucic (links; hier im Derby-Zweikampf mit FC-Stürmer Andreas Adamek) fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (jz/maz/ü/ net/ü). Gruppenligist FC Fürth hat den Vertrag mit Trainer Ralf Ripperger vorzeitig bis 2028 verlängert. „Wir setzen ein Zeichen, dass wir langfristig mit Ralf zusammenarbeiten wollen“, sagt Sportdirektor Marco Knapp mit Verweis auf die gute Entwicklung der Mannschaft unter Ripperger in den vergangenen eineinhalb Jahren. „Der Trainer hat Qualitäten, die uns weiterhelfen und auch menschlich passt das gut zusammen.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Ripperger hatte den FC im Sommer 2024 übernommen, zuvor war er viele Jahre beim damaligen Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach sowie beim Odenwälder A-Ligisten FC Finkenbachtal tätig gewesen. Der 35-Jährige führte den FC in seiner ersten Saison als souveräner Meister (nur eine Niederlage) in die Gruppenliga, wo die Fürther als Tabellenfünfter nun ebenfalls eine gute Rolle spielen.

Den positiven Trend aus den letzten Spielen wollen Ripperger und seine Schützlinge denn auch bestätigen, wenn es am Samstag um 16 Uhr im Derby gegen die SG Wald-Michelbach geht. Sportdirektor Marco Knapp blendet die Tabellensituation dabei bewusst aus: „Die SGW hat jetzt mit Benjamin Sigmund einen guten Trainer, der anscheinend einige Knöpfe gedrückt hat, damit es für die Mannschaft wieder besser läuft." Der FC stellt sich demnach auf ein spannendes Spiel ein – auf eine „echte Herausforderung. Das wird kein Spaziergang", sagt Knapp.

Die SGW indes freut sich auf das Derby. „Die Jungs sind motiviert und auch spielerisch läuft es mittlerweile gut“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Gräber. Die Sigmund-Elf beklagt zudem wohl keine Ausfälle – im Gegensatz zum FC Fürth. „Wir müssen unsere Startelf etwas umbauen“, sagt Knapp mit Blick auf sein Personal.

Der SV Fürth braucht dringend Punkte, um den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen wieder herzustellen. „Wir müssen Lösungen finden und wir haben diese Woche im Training gut gearbeitet“, sagt Trainer Jochen Ingelmann, der in dieser Saison mit akuten Personalproblemen zu kämpfen hat. Die neueste Hiobsbotschaft: Antonio Vucic hat sich ohne Fremdeinwirkung im Punktspiel vor zwei Wochen die Kreuzbänder gerissen und wird lange ausfallen. Der SV muss in der Winterpause dann auch dringend reagieren in Sachen Personal, Gespräche würden bereits geführt, sagt Ingelmann. Doch bis dahin müssen sich Ingelmann und Co. halbwegs ordentlich in die Winterpause retten. Nächster Gegner ist der FC 07 Bensheim, der sich in ähnlich großer Not befindet. „Bensheim wird, wie wir, auf Verteidigung setzen, auf Zweikämpfe und einfaches Spiel am Ball“, sagt Ingelmann. Zudem verfüge der FC 07 über viel individuelle Qualität. „Das wird ein kampfbetontes Spiel“, sagt der SV-Coach.

FSG Riedrode feiert einen „Riesenerfolg“ Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz schließt die Hinrunde als Vizemeister ab und dieser Erfolg ist historisch für den Verein nach dem Zusammenschluss von SG und FSV zur FSG. „Wir haben in der kompletten Hinrunde nur drei Niederlagen kassiert – das ist ein Riesenerfolg“, sagt der Sportliche Leiter Thorsten Göck. Die Mannschaft habe in der Abwehr einen Schritt nach vorne gemacht und sei in vielen Spielen effektiv vor dem Tor gewesen. Die jungen Spieler seien gut integriert, ebenso die Neuzugänge. Kurzum: „Die Entwicklung ist positiv“, sagt Göck. „Es gibt aktuell wenig zu meckern“. Der TSV Altheim war für die FSG in dieser Runde aber bereits ein mächtiger Gegner. „Eine der drei Top-Mannschaften, gegen die wir bisher gespielt haben“, wie Göck sagt. „Wir müssen uns warm anziehen.“

Peter Brandenburger muss mal wieder jonglieren. Der Trainer der TSV Auerbach hat vor dem Gastspiel in Rüsselsheim zwei weitere Ausfälle zu verkraften. Marco de Simone sah am Sonntag bei der 1:5-Niederlage in Wald-Michelbach Gelb-Rot und ist für ein Spiel gesperrt. Dazu wird Max Straschil die nächsten Wochen aus privaten Gründen fehlen. Gegen die robusten Rüsselsheimer muss sich Auerbach gehörig steigern – auch mit Blick aufs Hinspiel, als es eine 0:5-Klatsche setzte. Da war Brandenburger aber noch Trainer des FC 07 Bensheim.

