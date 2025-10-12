GL: Debakel für die Viktoria

Unterlegen: Viktoria Griesheim (unten Giole Fiandaca) steckte in der Frußball-Gruppenliga bei Spitzenreiter VfB Ginsheim (oben Tobias Kolb) eine herbe 1:5-Niederlage ein. Foto: Andre Dziemballa

Darmstadt. Aus der Wiedergutmachung wurde ein Debakel: Viktoria Griesheim unterlag in der Gruppenliga mit 1:5 bei Tabellenführer VfB Ginsheim. Aufsteiger TSV Altheim kommt immer besser in Schwung: Gegen den FC 07 Bensheim gab es einen 5:2-Heimsieg. Seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendete der FC Alsbach mit einem Last-Minute-Sieg beim SV Groß-Bieberau. Im Derby trennten sich die ehemaligen Verbandligisten TS Ober-Roden und SV Münster mit Remis.

Vor allem nach Eckbällen zeigte Griesheims Abwehr erhebliche Schwächen, sodass drei Gegentore nach Standards fielen. Ginsheim übernahm das Kommando auf dem Platz, nachdem sich die Mannschaften abgetastet hatten. Das 1:0 von Wiesenäcker (22.) fiel nach einem Eckball und brachte die Viktoria ins Hintertreffen. Die Gäste blieben träge und fingen sich das 0:2, das Yildiz (37.) aus kurzer Distanz per Hacke erzielte. Danach hatten die Gäste ihre beste Phase. Borges und Tim Lorenz hatten den Anschluss auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils knapp. Es waren die ersten und einzigen Griesheimer Tormöglichkeiten im ersten Durchgang. Statt den Anschluss zu erzielen, fing sich Griesheim noch das 0:3, das Yildiz (45.+2) erzielte. Derart abgeschlagen brachte man nach dem Wiederanpfiff kaum noch etwas auf die Reihe. Lutz (57.) erhöhte nach einem Eckball per Kopf auf 4:0, ehe Stumpf (71.) verkürzte. Danach lief es für Griesheim etwas besser, doch das 5:1 von Özer (82.) für den VfB ließ den Widerstand der Gäste endgültig erlahmen. "Eine auch in der Höhe verdiente Niederlage", befand Griesheims Sportlicher Leiter Christian Schmidt. In der Woche zuvor hatte die Viktoria mit 0:3 gegen Altheim verloren.

Sieben Treffer und drei Platzverweise in Altheim

Ohne den erkrankten Trainer Adis Ahmetovic kam Altheim zu einem unerwartet deutlichen Sieg. Allerdings mussten die Bergsträßer ab der 27. Minute in Unterzahl spielen, weil Torwart Kurz die Gelb-Rote Karte sah. Zuvor hatte Serkan Kozlu (4.), der mit seinen vier Treffern zum Spieler der Partie wurde, das 1:0 erzielt. Budimir (17.) hatte für den FC zwar ausgleichen können, doch ließ sich Altheim nicht aus dem Takt bringen. Der Treffer von Kozlu (32./Foulelfmeter) und das Eigentor von Gierl (32.) ließen Altheim jubeln. Minuten später scheiterte Odeh mit einem Foulelfmeter an Bensheims neuem Schlussmann Sheji. Mit der komfortablen Pausenführung ging es in den zweiten Durchgang. Der Anschluss von Budimir (57.) ließ noch einmal Spannung aufkommen. In den hektischen Minuten danach mussten Ramicevic (64./Altheim) und Hechler (66./Bensheim) jeweils mit Rot vorzeitig vom Platz. Kozlu (60./69.) sorgte mit zwei weiteren Toren für Altheims 5:2-Führung, die bis zum Abpfiff nicht mehr in Gefahr geriet.

Im ersten Spielabschnitt hatte Alsbach mehr vom Spiel und einige gute Tormöglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden. Die erste Groß-Bieberauer Möglichkeit nutzte Enders (25.) zur Führung. Die Gäste ließen sich aber nicht entmutigen und kamen Dank des Treffers von Wanitschek (31.) zum verdienten Ausgleich. Nach der Pause sahen die Zuschauer ein umgekehrte Verhältnisse. Groß-Bieberau trumpfte nun auf, während Alsbach zu zaghaft agierte und kaum noch Tordrang entwickelte. Die Gastgeber spielten ihre Möglichkeiten aber nicht konsequent zu Ende, was sich rächen sollte. Zunächst musste nämlich Faude (89.) mit Gelb-Rot vom Platz, und in der Nachspielzeit setzte Di Sciascio (90.+6) den Lucky-Punch zum glücklichen Alsbacher Erfolg. "Wenn das Spiel Remis ausgeht, ist das auch in Ordnung. Die Leistung meiner Mannschaft hat jedenfalls gestimmt", befand FCA-Trainer Steffen Gils.