GL: Das Verletzungspech schlägt ziemlich zu beim FC 07 Bensheim

Zu Beginn schien es, als habe der VfR nach den Niederlagen gegen den SV Fürth seine Schwächephase immer noch nicht überstanden. Bereits in der zweiten Minute gingen die abstiegsbedrohten Bickenbacher in Führung. Doch fast genauso schnell fiel die Antwort der Gastgeber aus, die durch ein Kopfballtor von Kevin Lortz ausglichen. Damit war der Knoten geplatzt. Nach der Pause hielten die Gastgeber das Tempo zunächst hoch und setzten sich mit dem Tor zum 4:1 weiter ab. „Wir haben es dann gut verteidigt“, sagte VfR-Trainer Sebastian Lindner, der trotz des souveränen Sieges bescheiden blieb: „Das war heute eine Pflichtaufgabe. Wir sind noch nicht am Ziel.“ Bereits am Mittwoch (19 Uhr) empfangen die Grün-Weißen die SKV Büttelborn und können da den nächsten Schritt auf dem Weg zum Aufstieg machen. Tore: 0:1 Saltzer (2., Foulelfmeter), 1:1 Lortz (7.), 2:1, 3:1 Faude (16, 30.), 4:1 Herbel (51.), 4:2 Anding (74.). -Schiedsrichter: Scherthan (Groß-Gerau). - Zuschauer: 150. - Beste Spieler: Faude, Politakis/Seifermann.