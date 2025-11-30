GL: Büttelborn verspielt 3:0-Führung und verliert

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und wieder zurück im Rennen um den Klassenerhalt“, sagt Stuart Martinez als Sportliche Leiter des SV 07: „Nach den Schwierigkeiten zum Saisonbeginn war der Sieg heute ein versöhnlicher Jahresabschluss. Wir hoffen, 2026 genau da weiterzumachen, wo wir heute aufgehört haben“. Über weite Phasen hatte Geinsheim das Spiel im Griff und ließ Ball und Gegner laufen. Nach einem Standard sorgte Patrick Finger für die verdiente Gästeführung, ehe im zweiten Durchgang Niclas Krumb den Deckel drauf machte. „Die Sturm- und Drangphase von Griesheim ließ sich natürlich nicht verhindern, dazu haben sie zu viel Qualität in der Offensive. Aber mit Tim Kistner hatten wir einen echten Hexer im Tor, der vier oder fünf Großchancen alleine zunichte machte.“ Tore: 0:1 Finger (23.), 0:2 Krumb (80.).

SKV Büttelborn führt 3:0 – und verliert 3:5

Die Fußballerweisheit „Manchmal hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu“, beschreibt die Situation der SKV Büttelborn in dieser Saison ganz gut. Zahlreiche gute Spiele machte der Tabellenletzte in diesem Jahr, oft fehlte zum Punktgewinn nicht viel. Besonders bitter kam dies alles im Auswärtsspiel in Fürth zusammen. Eine dominante Leistung zeigte die SKV und führte durch die Treffer von Daniel Heinz, Leon Haehner und Amer Smajovic zur Pause mit 3:0. Wie der sichere Sieger wirkte die SKV, ehe Fürth durch Lars-Eric Schwinn in der 65. Minute zum ersten Treffer kam. „Dadurch bekam Fürth Selbstvertrauen und wir waren verunsichert. Auf einmal machten wir in der Defensive Fehler und Mohamed Kouaji vergab alleine vor dem Torwart die wohl größte Chance zum 4:1“, berichtet Uli Rein: „Mit dem 3:2 brachen wir komplett ein. Von den Chancen her hätte es auch 7:7 ausgehen können“. So traf Fürth noch dreimal nach der 86. Minute und konnte mit drei Punkten in die Winterpause gehen. Tore: 0:1 Heinz (15.), 0:2 Leon Haehner (29.), 0:3 Smajovic (43.), 1:3 Schwinn (65.), 2:3 Marx (77.), 3:3 Diefenbach (86.), 4:3 Schwinn (88.), 5:3 Diefenbach (90.+5.).

Auch wenn sich Ginsheim mehr ausgerechnet hatte, war Trainer Jonas Schuster zufrieden: „Wir haben Moral gezeigt, sind zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Und haben nun nach 20 Spielen 49 Punkte. Da bin ich zufrieden“. Dabei hätte der Tabellenführer diese Partie sowohl deutlich gewinnen, als auch verlieren können. „Wir haben Chancenwucher betrieben und sehr viele gute Chancen nicht genutzt. Am Ende können wir uns aber auch bei unserem Torwart bedanken, der in der letzten Minute einen Alleingang stoppte und uns den Punkt rettete.“ Tore: 0:1 Mustafa (10.), 1:1 Özer (14.), 1:2 Klingenmeier (26.), 2:2 Czepecha (76.)

Drei Punkte schenkte sich Dersim Rüsselsheim im Spitzenspiel gegen Konkurrent Riedrode und überwintert damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Benjamin Neffati brachte die Rüsselsheimer gegen engagiert auftretende Gäste in Führung. Nachdem Dersim mehrfach Glück hatte, nicht den Ausgleich zu kassieren, sorgte erst Deniz Celik mit seinem Treffer in der Schlussminute für klare Verhältnisse. Tore: 1:0 Neffati (28.), 2:0 Celik (90.).





