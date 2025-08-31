GL: Bittere Niederlage für SKV Büttelborn, nächster Ginsheim-Dreier

Kreis Groß-Gerau. Es war mal wieder eines dieser Spiele, das für die SKV Büttelborn aufgrund seines Verlaufs in Erinnerung bleiben wird. Denn zunächst sah in Auerbach alles danach aus, als ob dem Gruppenliga-Team von Ex-Profi Uwe Hesse endlich der erste Saisonsieg gelänge. Seine weiße Weste bewahrt hat indes der VfB Ginsheim auch beim FC Fürth.

Durch zwei Treffer von Shakib Ramaki führte Büttelborn nach 39 Minuten auf fremden Platz mit 2:0, ehe Ellington Huskel Fuller doch noch vor der Pause verkürzte. Spekulieren kann man nur, ob es der Anschlusstreffer war, der Büttelborn so beeindruckte, dass die zweite Hälfte komplett an die Gastgeber ging. Rene Brunner sorgte nach einer Stunde für den Ausgleich, dann traf Nick Walter zweimal, und Mustafa Hami machte mit seinem Tor nach 84 Minuten den Deckel drauf. Nur noch Ergebniskorrektur war der Treffer von Leon Haener in der 86. Minute für die weiterhin sieglosen Büttelborner. „Wir haben es mal wieder nicht verstanden, die ganze Partie durchgehend gut zu spielen und unsere Linie durchzuziehen. Wir haben gut begonnen, dann leider den Rhythmus verloren“, so Uli Rein vom SKV Spielausschuss. Tore: 0:1 Ramaki (20.), 0:2 Ramaki (39.), 1:2 Fuller (41.), 2:2 Brunner (58.), 3:2 Walter (66.), 4:2 Walter (71.), 5:2 Hami (80.), 5:3 Haehner (86.).

Cam Cemil Özer hieß der Mann des Tages, der mit seinen Treffern in der 24. und 88. Minute für die drei Ginsheimer Punkte sorgte. „Wir waren vom Beginn an gut im Spiel und hätten auch höher führen müssen“, sagte VfB-Coach Jonas Schuster.

VfB Ginsheim kann sich sogar Unterzahl leisten

Dabei wurde es nach der Gelb-Roten Karte für Ginsheims Paul Pfeffer (42.) noch einmal spannend. Die Führung war ein Vorteil, da die Mannschaft es sich leisten konnte, in Unterzahl tiefer zu stehen und so dem Gegner Räume überließ. „Fürth hatte dann 90 Prozent Ballbesitz, und wir haben nur verteidigt. Aber wir standen sehr kompakt und zeigten Leidenschaft“, so Schuster. „Auch wenn wir mit einem Mann weniger gespielt haben und eher verteidigten: Ich denke, wir haben verdient gewonnen.“ Ein Konter kurz vor dem Ende sorgte schließlich für das 2:0 und die Entscheidung in dieser spannenden Partie. Tore: 0:1, 0:2 Özer (24., 88.). Gelb-Rote Karte: Pfeffer (42.).





