GL: »Big Points« im Duell um Platz zwei

Das Duell um Platz steht in der Gruppenliga an. – Foto: Timo Babic

Rüsselsheim/Fehlheim (febr). Seit Wochen arbeitet sich der VfR Fehlheim still, aber effektiv in der Tabelle nach oben. Seit sechs Pflichtspielen ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Lindner ungeschlagen. Während die Fehlheimer in der Hinrunde viele Unentschieden sammelten, späte Gegentore bekamen, scheint nun vieles richtig zu laufen. Die Marschroute ist klar, sagt Sebastian Lindner: „Wenn du so weit oben dran bist, willst du auch den zweiten Platz und damit die Relegation erreichen.“

Eben diesen haben die Fehlheimer mit dem 3:2 gegen den SV 07 Geinsheim am Donnerstag dem nächsten Gegner Dersim Rüsselsheim (Sonntag, 15.30 Uhr) weggeschnappt. Beide Teams sind punktgleich (57), der VfR führt im direkten Vergleich (Hinspiel 4:1). Das Echo überträgt die Partie live im Stream.

Dass Fehlheim in dieser Situation steht, ist alles andere als selbstverständlich. Über die gesamte Saison hinweg zieht sich großes Verletzungspech, immer wieder fallen wichtige Spieler aus, teils waren nur 13 Spieler im Kader. Derweil gehört Dersim zu den heimstärksten Teams der Liga, nur Ginsheim und Fehlheim selbst punkten auf dem heimischen Platz besser. Die Rüsselsheimer haben die Chance, nach drei Jahren wieder zurückzukehren in die Verbandsliga. Dafür braucht es gegen Fehlheim aber eine absolute Sahneleistung. Spielertrainer Toni Pascali sagt: „Wir genießen es, gerade da oben zu stehen, haben aber keinen Druck.“ Bitter für Dersim, dass Topscorer Benjamin Aziz Neffati rot gesperrt ist.

Ein Sieg wäre für Dersim wichtig, haben sie doch das deutlich schwerere Restprogramm, unter anderem gegen Tabellenführer Ginsheim. Fehlheim dagegen spielt bis auf Riedrode nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Es ist also ein richtungsweisendes Spiel. Fehlheim-Coach Lindner sagt aber: „Wir fahren nach Rüsselsheim, um zu gewinnen.“ Lindner ist überzeugt, dafür auch die Qualität im Kader zu haben. Gleiches gilt für seinen Gegenüber Toni Pascali: „Unsere Jungs haben einen absoluten Willen. Auch wenn es mal nicht läuft.“



