GL: Bensheimer Elfmeterdrama, drei Paraden und dennoch verloren

Bergstraße. Eine Krankheitswelle hat die Fußballer der TSV Auerbach erwischt, weshalb das für Sonntag geplante Gruppenliga-Spiel gegen den SV Geinsheim auf den 20. November verlegt wurde. So musste der neue TSV-Coach Peter Brandenburger (bis vor kurzem noch in Diensten des FC 07 Bensheim) sein Debüt verschieben. Vielleicht ist es ja aber am Mittwoch soweit: Dann ist das Nachholspiel beim FC Fürth angesetzt.

Drei Elfmeter gehalten und trotzdem verloren. Das gibt es nicht allzu oft im Fußball, am Samstag musste der FC 07 bei Aufsteiger Altheim aber genau das erleben – weil der zuvor bereits verwarnte 07-Torwart Dominik Kurz beim Stand von 1:1 zwar zweimal parierte, sich aber jeweils zu früh bewegt hatte, Gelb-Rot sah und Altheim im dritten Anlauf gegen Ersatzkeeper Joshua Gierl zum 2:1 erfolgreich war. "Danach waren wir aber gut im Spiel", sagte Interimstrainer Constantin Renner. Jedoch war Bensheim in der Defensive zu anfällig und bekam vor der Pause das 1:3. Gierl parierte dann sogar einen weiteren Elfmeter und Bensheim verkürzte auf 2:3. Doch als Fabio Hechler wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah, war die Sache gelaufen.

Die Gäste hätten mehr erreichen können, drei Punkte waren durchaus drin für den SV Fürth. SV-Trainer Jochen Ingelmann haderte einmal mehr mit der Chancenverwertung seiner Elf. Medet Incirkus verfehlte in der Anfangsphase das TSV-Tor nur knapp, ehe Björn Kabel die Gäste kurz darauf in Führung brachte. Und der SV hätte seine Konter besser ausspielen müssen. Das alles hatte Folgen, denn Seckmauern kam zurück. "Eine 2:0-Führung darf man so nicht herschenken", sagte Ingelmann. "Und wir haben auch ein bisschen naiv verteidigt." Die Gastgeber hätten ihre Angriffe schließlich immer nach dem gleichen Schema herausgespielt: "Sie wollen zur Flanke kommen, haben immer zwei, drei Spieler im Strafraum, die den Ball einschieben wollen." Seine Schützlinge standen in diesen Situationen "zu weit weg, ließen die Flanke zu und kamen dann nicht hinterher". Das Fazit von Ingelmann: "Uns fehlt oft noch die Cleverness und wir sind noch nicht zielstrebig genug.“