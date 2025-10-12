GL: Bensheimer Elfmeterdrama, drei Paraden und dennoch verloren

Bergstraße. Eine Krankheitswelle hat die Fußballer der TSV Auerbach erwischt, weshalb das für Sonntag geplante Gruppenliga-Spiel gegen den SV Geinsheim auf den 20. November verlegt wurde. So musste der neue TSV-Coach Peter Brandenburger (bis vor kurzem noch in Diensten des FC 07 Bensheim) sein Debüt verschieben. Vielleicht ist es ja aber am Mittwoch soweit: Dann ist das Nachholspiel beim FC Fürth angesetzt.
Drei Elfmeter gehalten und trotzdem verloren. Das gibt es nicht allzu oft im Fußball, am Samstag musste der FC 07 bei Aufsteiger Altheim aber genau das erleben – weil der zuvor bereits verwarnte 07-Torwart Dominik Kurz beim Stand von 1:1 zwar zweimal parierte, sich aber jeweils zu früh bewegt hatte, Gelb-Rot sah und Altheim im dritten Anlauf gegen Ersatzkeeper Joshua Gierl zum 2:1 erfolgreich war. "Danach waren wir aber gut im Spiel", sagte Interimstrainer Constantin Renner. Jedoch war Bensheim in der Defensive zu anfällig und bekam vor der Pause das 1:3. Gierl parierte dann sogar einen weiteren Elfmeter und Bensheim verkürzte auf 2:3. Doch als Fabio Hechler wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah, war die Sache gelaufen.
Die Gäste hätten mehr erreichen können, drei Punkte waren durchaus drin für den SV Fürth. SV-Trainer Jochen Ingelmann haderte einmal mehr mit der Chancenverwertung seiner Elf. Medet Incirkus verfehlte in der Anfangsphase das TSV-Tor nur knapp, ehe Björn Kabel die Gäste kurz darauf in Führung brachte. Und der SV hätte seine Konter besser ausspielen müssen. Das alles hatte Folgen, denn Seckmauern kam zurück. "Eine 2:0-Führung darf man so nicht herschenken", sagte Ingelmann. "Und wir haben auch ein bisschen naiv verteidigt." Die Gastgeber hätten ihre Angriffe schließlich immer nach dem gleichen Schema herausgespielt: "Sie wollen zur Flanke kommen, haben immer zwei, drei Spieler im Strafraum, die den Ball einschieben wollen." Seine Schützlinge standen in diesen Situationen "zu weit weg, ließen die Flanke zu und kamen dann nicht hinterher". Das Fazit von Ingelmann: "Uns fehlt oft noch die Cleverness und wir sind noch nicht zielstrebig genug.“
Der Bann ist gebrochen – die FSG Riedrode gewann deutlich beim Angstgegner, dank konsequentem Spiel nach vorne und optimaler Chancenverwertung. Und es hätte noch höher ausgehen können für die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz, wenn Marcel Mlynek nicht beste Chancen ausgelassen hätte. "Wir waren sehr souverän, mit dem 4:0 war Wald-Michelbach noch gut bedient", sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. "Wir haben unsere Tore gut herausgespielt und den Gegner nie ins Spiel kommen gelassen". Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SG Wald-Michelbach, indes will das Spiel möglichst schnell abhaken. "Hätten wir zehn Prozent mehr gegeben, wäre vielleicht ein Unentschieden drin gewesen – solche Spiele gibt es halt, vielleicht wollten wir heute auch einfach zu viel und waren gehemmt." Die Gastgeber starteten durchaus vielversprechend, doch die Gäste bekamen das Spiel schnell in den Griff. "Heute hat der letzte Biss gefehlt – wir sind einfach nicht in Tritt gekommen", sagte Gräber.
Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger kommt immer besser in Fahrt, der Sieg gegen Büttelborn war zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr. Die Gastgeber mussten zunächst zwar etwas Geduld aufbringen gegen einen Gegner, der die Räume eng machte. Doch mit den ersten beiden Toren war der Knoten geplatzt. "Wir waren sehr gut in der Chancenverwertung und hätten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit sogar noch höher schrauben können", sagte Sportdirektor Marco Knapp. "Wir hatten das Spiel gut unter Kontrolle und Büttelborn hatte gefühlt zwei Halbchancen." Die Fürther wollen den Schwung jetzt mitnehmen ins Nachholspiel gegen Auerbach. "Wir wollen unseren guten Lauf halten", sagte Knapp.
Der VfR Fehlheim hat das Verfolgerduell gegen die Opel-Städter überraschend deutlich für sich entschieden. Marc Perchner brachte das Team von Sebastian Lindner in der 20. Minute in Führung, nur drei Zeigerumdrehungen später verwandelte Evangelos Politakis einen Elfmeter zum 2:0 für den VfR. Mounir Sahraoui verkürzte nach 34 Minuten zwar für Rüsselsheim auf 1:2, dennoch gingen die Gastgeber mit einer Führung in die Pause. Dreierpacker Perchner beseitigte in der Schlussphase mit zwei weiteren Toren (80./89.) die letzten Zweifel am Sieg der Rasenspieler. Mit dem Dreier sprang der VfR auf den fünften Platz der Gruppenliga.