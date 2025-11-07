GL: Bensheim holt ersten Sieg nach sieben Spielen

Bensheim (jz/maz/ü). Der FC 07 Bensheim ist zurück: Nach sieben sieglosen Spielen in der Gruppenliga hat der Traditionsverein am Mittwochabend 5:1 (2:1) gegen den FC Fürth gewonnen. Zugleich war es der erste Sieg für die beiden Interimstrainer Constantin Renner und Eric Franke. „Heute waren wir fällig“, sagte ein erleichterter Renner nach dem Abpfiff, denn dieses Mal lief fast alles zugunsten des FC 07. So hämmerte Niclas Blüm beim 1:1 den Ball „mit gefühlt 120 km/h unter die Torlatte“, so Renner. Beim zweiten Treffer schlug Fabio Hechler eine Flanke, der Ball wurde vom Gegenspieler abgefälscht und flog als Bogenlampe ins lange Eck zur 2:1-Führung.
Nach dem Seitenwechsel hatte Fürth mehrere Chancen auf den Ausgleich, nutzte diese aber nicht, sodass der FC 07 nun auf Konter setzte – und traf. „Fürth stand zu dem Zeitpunkt hinten blank“, sagte Renner, zollte dem Gegner aber dennoch Respekt: „Wenn Fürth das 2:2 macht, kann das Spiel kippen.“ Doch das blieb den Odenwäldern auch deshalb verwehrt, weil Alban Sheji auf seiner Abwehrseite überragend gegen Stürmer Jan Gebhardt verteidigte.
Klar, dass Fürths Sportdirektor Marco Knapp nach der vierten Niederlage für sein Team in Folge nicht bester Laune war. „Es zieht sich durch unsere letzten Spiele: Wir machen unsere Chancen nicht und leisten uns in der Abwehr zu einfache Fehler.“ Dennoch sei das Ergebnis „mindestens zwei Tore zu hoch“ ausgefallen. Denn nach gutem Start und frühem 1:0 durch Jan Gebhardt kamen die Gastgeber durch einen Sonntagsschuss von Niclas Blüm zum 1:1. Und auch das 2:1 für Bensheim war aus Sicht des FC unglücklich nach abgefälschter Flanke – unhaltbar für Keeper Tom Dahlke. Das 1:3 nach Konter der Nullsiebener habe seiner Mannschaft dann den Stecker gezogen, sagte Knapp, der erkannte: „Momentan ist nicht das Selbstvertrauen da, das wir vor drei Wochen noch hatten. Es ist eine schwierige Situation gerade.“