Beim Sieg des FC 07 gegen den FC Fürth erzielte Niclas Blüm mit einem strammen Schuss das 1:1. Foto: Daniel Nischwitz/fupa

GL: Bensheim holt ersten Sieg nach sieben Spielen Im Nachholspiel der Gruppenliga klappt beim FC 07 Bensheim gegen den FC Fürth fast alles

Bensheim (jz/maz/ü). Der FC 07 Bensheim ist zurück: Nach sieben sieglosen Spielen in der Gruppenliga hat der Traditionsverein am Mittwochabend 5:1 (2:1) gegen den FC Fürth gewonnen. Zugleich war es der erste Sieg für die beiden Interimstrainer Constantin Renner und Eric Franke. „Heute waren wir fällig“, sagte ein erleichterter Renner nach dem Abpfiff, denn dieses Mal lief fast alles zugunsten des FC 07. So hämmerte Niclas Blüm beim 1:1 den Ball „mit gefühlt 120 km/h unter die Torlatte“, so Renner. Beim zweiten Treffer schlug Fabio Hechler eine Flanke, der Ball wurde vom Gegenspieler abgefälscht und flog als Bogenlampe ins lange Eck zur 2:1-Führung.

Nach dem Seitenwechsel hatte Fürth mehrere Chancen auf den Ausgleich, nutzte diese aber nicht, sodass der FC 07 nun auf Konter setzte – und traf. „Fürth stand zu dem Zeitpunkt hinten blank“, sagte Renner, zollte dem Gegner aber dennoch Respekt: „Wenn Fürth das 2:2 macht, kann das Spiel kippen.“ Doch das blieb den Odenwäldern auch deshalb verwehrt, weil Alban Sheji auf seiner Abwehrseite überragend gegen Stürmer Jan Gebhardt verteidigte. FC Fürth kassiert vierte Niederlage in Folge