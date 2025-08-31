GL: Benjamin Sigmund übernimmt bei der SGW

Nico Hammann, bis Samstag als A-Kandidat für das Traineramt gehandelt, sagte aus beruflichen Gründen ab. Der ehemalige Profi geht als Jugendkoordinator zum FSV Frankfurt. „Aber Benjamin hatten wir gleich an zweiter Stelle auf dem Zettel“, sagt Abteilungsleiter Dimitri Loenko: „Er kennt unsere Mannschaft sehr gut, ist aus dem Odenwald und ein positiv fußballverrückter Typ, der unser Team weiterbringen kann“. Sigmund, der einen Vertrag bis Saisonende erhielt, saß am Sonntag bereits auf der Trainerbank. Gruppenliga-Erfahrung bringt der 46-Jährige aus seiner Zeit bei Eintracht Bürstadt (2015 bis 2023) mit. Zuletzt betreute Sigmund den Mannheimer A-Ligisten SKV Sandhofen.

Als „einmaligen Freundschaftsdienst“ wollte indes Bernhard Trares sein Engagement im Dienstagstraining vergangene Woche verstanden wissen. „Ich kenne die Jungs alle, hatte aber keine Ambitionen“, so der Ex-Trainer des SV Waldhof Mannheim, dessen Sohn Philip (27) in seine siebte Saison bei den Wald-Michelbachern geht und der Stammgast bei SGW-Heimspielen ist.

Neuer Trainer, neues Glück: Benjamin Sigmund hat bei den Überwäldern übernommen und sofort landete die SGW einen Sieg. „Wir sind glücklich und zufrieden“, sagte SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko nach gutem Spiel seiner Mannschaft. Die Ansprache des Neuen hatte Wirkung. Sigmund forderte Mut zum Risiko, aber mit Vernunft. Und die SGW-Spieler haben sich reingeworfen, gaben auch nach Rückstand nicht auf. Ein Doppelschlag in Halbzeit zwei brachte schließlich den Durchbruch – „genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Loenko. Tore: 0:1 Stumpf (30.), 1:1 Denis Dörsam (65.), 2:1 Naas (67.). – Schiedsrichter: Hauser (FC Waldbrunn). – Zuschauer: 150. – Beste SGW-Spieler: geschlossene Leistung.

Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz bleibt ungeschlagen Tabellenerster, machte es aber spannend. Denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Alsbach nach Freistoß den Ausgleich. Doch die FSG reagierte richtig, warf alles nach vorne mit dem Ergebnis: Freistoß für Riedrode in der letzten Spielminute. Und Rojhat Akcan fasste sich ein Herz, zog Vollspann ab und traf. „Danach sind alle Dämme gebrochen“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG: „Das freut mich für Rojhat“. Denn der Leistungsträger ließ, wie viele seiner Teamkollegen, viele Chancen liegen. Göck: „Wir haben uns das Leben schwer gemacht, aber nach dem 1:0 wollte der Ball irgendwie nicht mehr rein ins Tor“. Doch am Ende war es auch die individuelle Klasse von Akcan, die Riedrode den sechsten Sieg in Folge und bescherte. Tore: 1:0 Basyouni (19.), 1:1 Wanitschek (90.+ 2), 2:1 Akcan (90.+4). – Schiedsrichter: Mellin (FV Sprendlingen). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Fürth konnte diesmal nicht an die Intensität der Vorwoche anknüpfen, war offensiv weniger curchschlagskräftig. Die Gastgeber hatten in Überzahl gerade einmal zwei Torchancen: Ole Gärtner scheiterte am Torwart, Yussuf Nerabi köpfte knapp am Tor vorbei. Die FC-Abwehr aber war einmal mehr stabil. Doch die Genauigkeit war dem FCF diesmal etwas abhandengekommen gegen starke Ginsheimer, die man in Sachen Aufstieg in dieser Saison wohl auf dem Zettel haben muss. Knapp: „Sie werden am Ende ganz vorne mitspielen. „Aber in Top-Form wäre heute etwas gegangen für uns.“ Tore: 0:1, 0:2 Özer (24., 88.). – Schiedsrichter: Filges (SV Staden). – Zuschauer: 130. – Besonderes Vork.: Gelb-Rot für Pfeffer (42., VfB) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste FC-Spieler: geschlossene Leistung.

Die Gäste lagen bis zur 75. Minute vorne, doch mit dem Ausgleich erlebte Münster seinen zweiten Frühling. „Nach dem 1:1 haben die Wechsel beim SV gegriffen und nochmal Zug ins Spiel gebracht“, sagte SVF-Trainer Jochen Ingelmann: „Aber bis zum 1:1 haben wir unser Spiel gut durchgezogen“. Dann aber war der SV nicht mehr konsequent. Und sowieso haderte Ingelmann mit dem Spiel seiner Elf: „Wir machen wieder nicht das zweite Tor – unser Spiel ist in Ordnung, wir kriegen aber zu einfache Gegentore“. Tore: 0:1 Incirkus (57.), 1:1, 2:1 Hamed (78., 83.), 3:1 Stork (90.+3). – Schiedsrichter: Titze (FV Steinau). – Zuschauer: 150. – Bester SVF-Spieler: Böhmer.

TSV-Trainer Giuliano Tondo nahm trotz der zwei klaren Niederlagen zuvor nur zwei Änderungen in der Startaufstellung vor. Mustafa Hami und Terry Grossklos blieben draußen, für sie rückten Nick Walter und Ellington Fuller in die erste Elf. Das war eine super Mannschaftsleistung. Genau das haben wir heute gebraucht“, sagte der Sportliche Leiter Aiad Al-Jumaili. Tore: 0:1 (21), 0:2 (40.), 1:2 Fuller (42.), 2:2 Brunner (60.), 3:2, 4:2 Walter (68., 75.), 5:2 Hami (84.), 5:3 (88.). – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Walter (Wiesbaden). – Beste TSV-Spieler: geschlossene Leistung.

Der FC 07 ging durch ein Wechselbad der Gefühle. Torwart Dominik Kurz bekam gleich zu Beginn wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte, der folgende Freistoß führte zum 0:1-Rückstand. Aber dann wurde Bensheim trotz Unterzahl immer besser und ging nicht unverdient mit einer 2:1-Führung in die Pause. Doch die kämpferische Leistung wurde nicht belohnt. Ein umstrittener Elfmeter in der Schlussphase brachte Ober-Roden den 3:2-Siegtreffer. Trainer Peter Brandenburger: „Heute sind wir beschissen worden.“ Tore: 1:0 Klingenmeier (6.), 1:1 Budimir (14.), 1:2 Henkelmann (42., Eigentor), 2:2 Zeise (79.), 3:2 Roth (84., Foulelfmeter). – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Vukovic (Frankfurt). – Bes. Vorkommnisse: Rot für 07-Torwart Kurz wegen Handspiels (3.); Gelb-Rot für Weber (86./FC 07).

Der VfR agierte fast eine ganze Halbzeit in Überzahl, nutzte aber beste Torchancen nicht. Tore: 0:1 Herbel (6.), 1:1 Diehl (36.), 1:2 Lortz (47.), 2:2 Beck (90.+4, Strafstoß). – Schiedsrichter: Kreyer (Köppern). – Zuschauer: 220. – Bes. Vorkommnisse: Rot für Oppermann (50., TSV) wegen Foulspiels, Gelb-Rot für Lüderwald (90.+5, VfR) wegen wiederholtem Foulspiel. – Beste Fehlheimer: geschlossene Leistung.





