GL: Aufsteiger fertigt Absteiger ab VfB Ginsheim festigt Tabellenführung in der Gruppenliga +++ Dersim Rüsselsheim unterliegt nach Trainerwechsel klar Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim VfR Fehlheim Büttelborn + 2 weitere

Kreis Groß-Gerau. Der VfB Ginsheim feiert einen deutlichen Heimsieg im Duell des Aufsteigers gegen den Absteiger in der Gruppenliga Darmstadt. Die SKV Büttelborn und Dersim Rüsselheims verlieren deutlich.

Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim SC Viktoria Griesheim Griesheim 5 1 Abpfiff Einen wichtigen Heimsieg feierte Gruppenliga-Tabellenführer VfB Ginsheim im Spitzenspiel gegen Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim. Dieser fiel mit 5:1 gegen die wiedererstarkten Griesheimer deutlicher als erwartet aus. "Das war heute ein sehr gutes Heimspiel von uns, ein dominanter Auftritt gegen einen guten Gegner. Unser Plan mit und gegen den Ball ist zu 100 Prozent aufgegangen", freute sich Trainer Jonas Schuster über den souveränen Erfolg. So kontrollierten die Gastgeber von Beginn an die Partie und hätten bereits zur Halbzeit wesentlich deutlicher führen können, als mit 2:0. Mehmet Yildiz und Tibor Lutz sorgten mit ihren Treffern zu Beginn der zweiten Hälfte dafür, dass die Partie nach 60 Minuten bereits entschieden war. So konnte Ginsheim ein wenig zurückschalten, ohne jedoch die Kontrolle über die Partie an den Gegner abzugeben.

SKV Büttelborn geht mit 0:6 beim FC Fürth unter

Trotz engagierter Leistung in der ersten Hälfte sahen sich die Büttelborner zur Pause mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert, nach zwei weiteren Treffern von Andreas Adamek und Ole Gärtner war die Partie nach etwas mehr als 60 Minuten zugunsten der Gastgeber entschieden. "Wir sind durch personelle Engpässe leider sehr gebeutelt und mussten mit dem letzten Aufgebot nach Fürth. Dort sind wir auf eine sehr gute Fürther Mannschaft getroffen", bilanzierte Uli Rein vom Abteilungsvorstand. Über den Kampf versuchten es die Büttelborner und so dauerte es bis zur 30. Minute, ehe der Ball das erste Mal im Netz landete. Berechtigt war der Handelfmeter zum 1:0, der zur Fürther Führung führte. "Leon Hähner hat leider kurz vor der Halbzeitpause den Anschluss knapp verpasst, insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung."