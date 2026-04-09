GL: Auerbachs perfekter Jahresstart, Verfolger-Duell in Fürth

Nachdem der VfB Ginsheim mit dem 4:1-Erfolg gegen die FSG Riedrode den Abstand auf seine Verfolger an der Spitze ausgebaut hat, wartet die nächste schwierige Aufgabe auf den Ligaprimus. Der VfR Fehlheim, der im vergangenen Spiel den TSV Altheim mit 7:0 besiegt hat, erwartet sie zum Kracher-Spiel. Im Verfolger-Duell treffen der SV Dersim Rüsselsheim und der FC Fürth aufeinander. Beide Mannschaften trennen sieben Punkte. Sofern der FC Fürth im Aufstiegsrennen mimischen will, muss ein Sieg her. Dieser würde reichen, um die FSG Riedrode von Tabellenplatz drei zu verdrängen, sollte die FSG im Spiel gegen den SV Münster patzen. Die Münsteraner zeigen sich zuletzt formverbessert und haben vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen geholt. Der seit sechs Spielen ungeschlagene TSV Rot-Weiß Auerbach empfängt den TSV Altheim, der sich nach dem 0:7-Debakel gegen Fehlheim mit einem 2:2 gegen Münster zurückgemeldet hat. Die SG Wald-Michelbach empfängt den SV Fürth. Mit einem Sieg könnte Wald-Michelbach Fürth in der Tabelle hinter sich lassen. Die TS Ober-Roden erwartet den abstiegsbedrohten FC Alsbach. In der Rückrunde konnten die Alsbacher erst eins ihrer acht Spiele für sich entscheiden. Ober-Roden konnte sein vergangenes Spiel gegen den TSV Seckmauern mit 5:1 gewinnen. Der SV Geinsheim empfängt Kellerkind SKV Büttelborn. Mit einem Sieg könnte Geinsheim seine Position im Mittelfeld der Tabelle sichern. Der TSV Seckmauern trifft auf den SC Viktoria Griesheim. Nach dem 6:0-Sieg gegen Büttelborn am vergangenen Spieltag will der SC seiner Favoritenrolle auch an diesem Spieltag gerecht werden. Der formstarke SV Groß-Bieberau trifft auf den FC Bensheim. Groß-Bieberau ist seit drei Spielen ungeschlagen und will seine gute Rückrundenform weiter konservieren.

Der Spieltag im Überblick: