 2026-04-09T03:39:01.720Z

Ligabericht

GL: Auerbachs perfekter Jahresstart, Verfolger-Duell in Fürth

Verfolger-Duell zwischen SV Dersim und FC Fürth +++ Formstarker TSV Rot-Weiß Auerbach empfängt den TSV Altheim +++ VfR Fehlheim fordert den VfB Ginsheim

von Marius Martinez · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Dersim Rüsselsheim (grüne Trikots) will den Abstand zu seinem Verfolger, den FC Fürth, vergrößern und weiterhin am Tabellenführer, dem VfB Ginsheim, dranbleiben.
Der SV Dersim Rüsselsheim (grüne Trikots) will den Abstand zu seinem Verfolger, den FC Fürth, vergrößern und weiterhin am Tabellenführer, dem VfB Ginsheim, dranbleiben. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Am Sonntag kommt es, rund um den 27. Spieltag, zu neun spannenden Duellen in der Gruppenliga.

Nachdem der VfB Ginsheim mit dem 4:1-Erfolg gegen die FSG Riedrode den Abstand auf seine Verfolger an der Spitze ausgebaut hat, wartet die nächste schwierige Aufgabe auf den Ligaprimus. Der VfR Fehlheim, der im vergangenen Spiel den TSV Altheim mit 7:0 besiegt hat, erwartet sie zum Kracher-Spiel. Im Verfolger-Duell treffen der SV Dersim Rüsselsheim und der FC Fürth aufeinander. Beide Mannschaften trennen sieben Punkte. Sofern der FC Fürth im Aufstiegsrennen mimischen will, muss ein Sieg her. Dieser würde reichen, um die FSG Riedrode von Tabellenplatz drei zu verdrängen, sollte die FSG im Spiel gegen den SV Münster patzen. Die Münsteraner zeigen sich zuletzt formverbessert und haben vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen geholt. Der seit sechs Spielen ungeschlagene TSV Rot-Weiß Auerbach empfängt den TSV Altheim, der sich nach dem 0:7-Debakel gegen Fehlheim mit einem 2:2 gegen Münster zurückgemeldet hat. Die SG Wald-Michelbach empfängt den SV Fürth. Mit einem Sieg könnte Wald-Michelbach Fürth in der Tabelle hinter sich lassen. Die TS Ober-Roden erwartet den abstiegsbedrohten FC Alsbach. In der Rückrunde konnten die Alsbacher erst eins ihrer acht Spiele für sich entscheiden. Ober-Roden konnte sein vergangenes Spiel gegen den TSV Seckmauern mit 5:1 gewinnen. Der SV Geinsheim empfängt Kellerkind SKV Büttelborn. Mit einem Sieg könnte Geinsheim seine Position im Mittelfeld der Tabelle sichern. Der TSV Seckmauern trifft auf den SC Viktoria Griesheim. Nach dem 6:0-Sieg gegen Büttelborn am vergangenen Spieltag will der SC seiner Favoritenrolle auch an diesem Spieltag gerecht werden. Der formstarke SV Groß-Bieberau trifft auf den FC Bensheim. Groß-Bieberau ist seit drei Spielen ungeschlagen und will seine gute Rückrundenform weiter konservieren.

Der Spieltag im Überblick:

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
15:15