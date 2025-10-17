Andreas Adamek (FC Fürth) in Aktion. Archivfoto: Dagmar Jährling

GL: Andreas Adameks erzielt Traumtor für den FC Fürth Der Stürmer des FC Fürth trifft von der Mittellinie ins Tor der TSV Auerbach Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth TSV Auerbach

Fürth (jz/maz/ü). Aufsteiger FC Fürth hat seinen Platz in der Spitzengruppe der Gruppenliga gefestigt. Die Mannschaft von Ralf Ripperger feierte am Mittwoch im Nachholspiel gegen die TSV Auerbach den vierten Sieg in Folge, konnte das technisch hochklassige Spiel verdient mit 4:1 (2:1) für sich entscheiden. Außergewöhnlich: Das Tor der Fürther zum 2:0 in der 33. Minute, das Andreas Adamek mit sattem Schuss von der Mittellinie erzielte. Ähnlich das 3:1 der Gastgeber aus 40 Metern über den Keeper hinweg. Torschütze: erneut Adamek.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Beim FC klappt zur Zeit fast alles. „Das war ein sehr gutes Spiel, obwohl der Gegner einige Ausfälle hatte. Auerbach hat uns trotzdem alles abverlangt“, lobte Frank Poth von der sportlichen Leitung des FC. Fürth aber konnte einmal mehr mit guter Defensive überzeugen. Das Gegentor war Resultat eines individuellen Fehlers. „Das kann passieren“, sagte Poth. Doch darüber hinaus war die Ripperger-Elf auch diesmal stabil, nutzte bei hohem Pressing der Gäste die Freiräume aus und spielte schnell nach vorne. „Jeder kämpft für jeden“, sagte Poth zum Spiel seiner Elf. „Man sieht, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht.“ Und die ist am Sonntag im Derby beim Tabellenzweiten FSG Riedrode gefordert.

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr FC Fürth FC Fürth TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach 4 1 Abpfiff Für die Auerbacher war es zwar kein erfolgreiches, aber gewiss kein schlechtes Debüt von Peter Brandenburger als Trainer. Die TSV zeigte gute Ansätze und kam nach dem 0:1-Rückstand besser ins Spiel. Doch dann hatte Andreas Adamek einen genialen Moment, als er einen TSV-Ballverlust im Mittelfeld ausnutzte und in „Klaus-Augenthaler-Manier“ von der Mittellinie den Ball ins Tor schoss.