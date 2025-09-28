Umkämpftes Fürther Derby: Björn Kabel (SV, vorn) im Kopfballduell mit Nils Landzetttel (FC, verdeckt). Foto: Dagmar Jährling

GL: Am Ende dominiert die Farbe Rot in Fürth Vor 700 Zuschauern setzt sich der FC im Fürther Derby gegen den SV durch

Fürth. Jochen Ingelmann, Trainer des SV Fürth, hat sich nach der 2:4 (2:1)-Niederlage seiner Elf im Derby gegen Aufsteiger FC Fürth festgelegt: Die Roten zählen schon jetzt zu den besten drei Mannschaften der Fußball-Gruppenliga. Der SV, die Grünen, indes kassierte die dritte Niederlage in Folge und befindet sich nach Ansicht von Sportchef Valeri Biljuk nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren jetzt in einer kleinen Tiefphase, geschuldet auch gewisser personeller Engpässe:. „Die gleichen zehn Spieler spielen jedes Spiel, und das geht an die Substanz.“ Bis zur Winterpause wird sich an der Lage nichts entscheidend verändern. Und somit stehen dem SV Fürth schwere Wochen bevor. Das Thema lautet Abstiegskampf.

Die FCler indes feierten am Samstag noch bis in die Nacht hinein ihren Erfolg imDerby, den das ECHO live übertragen hat. „Wir steigern uns von Spiel zu Spiel", sagt Vorstandsmitglied Frank Poth. Der Gegner sei in der ersten Halbzeit zwar besser im Spiel gewesen („weil sie griffiger waren"). Aber nach der Pause trumpfte der Aufsteiger auf. Poth: „Wir haben sehr gut gestanden, Philipp Turzer hat in der Viererkette meiner Ansicht nach ein sehr gutes Spiel gemacht."

Gestern, 17:00 Uhr FC Fürth FC Fürth SV Fürth SV Fürth 4 2 Abpfiff 700 Zuschauer wollten sich am Samstag das erste Fürther Derby in der Gruppenliga überhaupt nicht entgehen lassen. Zur Pause lagen die Grünen 2:1 vorn. „Aber wir hätten das dritte Tor nachlegen müssen“, verweist Ingelmann auf ein anhaltendes Problem: die Chancenverwertung. „Wir stehen zehn Mal vor dem Tor, treffen aber nur einmal – da kann man nicht mehr sagen, dass wir eigentlich gut gespielt haben, denn Fußball ist nun mal ein Ergebnissport.“ Und in der zweiten Halbzeit zollte der SVF seinem kräftezehrenden Spiel Tribut. „Dann war der FC deutlich zielstrebiger“, erkannte Ingelmann die Leistung des Gegners an.