Entwischt: Anes Ramicevic (links) und Amre Karaca vom TSV Altheim blieb in dieser Szene nur das Nachsehen gegen Can Cemil Özer (rechts), der beim 3:2-Sieg des VfB Ginsheim in der Fußball-Gruppenliga doppelt für den Spitzenreiter traf. Foto: Peter Henrich

GL: Altheim verpasst Überraschung TSV ist gegen Spitzenreiter nah am Punkt dran +++ Groß-Bieberau mit Remis, FCA patzt

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt ist der TSV Altheim an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen Mitaufsteiger und Tabellenführer VfB Ginsheim unterlag der TSV nur knapp mit 2:3. Dagegen kassierte der FC Alsbach bei der SG Wald-Michelbach eine herbe Packung und unterlag mit 0:5. Der SV Groß-Bieberau und Dersim Rüsselsheim trennten sich 1:1. Das Spiel von Viktoria Griesheim beim VfR Fehlheim wurde abgesetzt, weil die Stadt Bensheim den Platz gesperrt hatte. Der SV Münster ist erst am Donnerstag (20 Uhr) gegen die SKV Büttelborn gefordert.



Ersatzgeschwächt angetreten, hatte Altheim durch Hieronymus (3.) das 1:0 auf dem Fuß, er vergab jedoch freistehend. In der Defensive stand der TSV gegen die spielstarke Offensive der Gäste gut und ließ kaum etwas zu. Das 1:0 für die Gäste durch Özer (26.) kam aus dem Nichts. In der Folge verstärkte der TSV seine Angriffsbemühungen, blieb aber erfolglos. Nach der Pause hatte Altheim Probleme, in die Gänge zu kommen. Man war nicht mehr in den Zweikämpfen präsent und ließ dem VfB zu viel Platz. Das nutzte Czepecha (55.), um auf 2:0 zu erhöhen. Danach taten die Gäste nicht mehr viel, während Altheim sich um den Anschluss bemühte. Der fiel spät durch Arikan (81.). Die Gastgeber setzten jetzt alles auf eine Karte, doch der Schuss ging nach hinten los, weil Özer (86.) einen langen Ball zum 3:1 für Ginsheim verwertete. Zwar ließ Kozlu (89.) den TSV nochmals herankommen, doch rettete sich Ginsheim durch die turbulenten Schlussminuten.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer. Zunächst hatte Groß-Bieberau mehr vom Spiel und ging durch den von Aktürk (19.) im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter folgerichtig in Führung. Enders und Aktürk hatten dann das 2:0 auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils knapp. Pech für die Gastgeber, das Pascali (44.) noch vor dem Halbzeitpfiff ausgleichen konnte. Nach der Pause drehte sich der Wind. Rüsselsheim war nun viel besser im Spiel, während die Gastgeber aus dem Tritt gerieten. Glück hatte der SV bei einem Pfostenschuss der Gäste. Erst in der Schlussphase waren die Odenwälder wieder stärker. Halbig hätte in der Nachspielzeit beinahe noch den Lucky Punch erzielt. „Aus meiner Sicht geht das Remis auf Grund der unterschiedlichen Halbzeiten in Ordnung“, kommentierte Groß-Bieberaus Sprecher Marc Rausch das Ergebnis.