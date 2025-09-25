GL: Altheim steht vor besonderer Partie

Herausforderung: Der TSV Altheim muss in der Gruppenliga gegen den Tabellenführer VfB Ginsheim ran. (Symbolfoto) Foto: Joaquim Ferreira

Darmstadt. Bereits an diesem Samstag (16 Uhr) steht in der Gruppenliga für Viktoria Griesheim das Spitzenspiel beim VfR Fehlheim an. Die Perspektiven sind klar. Gewinnt Griesheim, bleibt die Viktoria an den Spitzenteams dran. Verliert die dagegen, reißt der Kontakt vorerst ab. Noch größerer Zugzwang herrscht bei Fehlheim nach der 2:3-Niederlage bei Tabellenführer VfB Ginsheim. Nur mit einem Sieg gegen die Viktoria findet der VfR wieder Anschluss an die Spitzengruppe.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Altheim VfB Ginsheim Für den TSV Altheim steht am Sonntag eine besondere Partie auf dem Programm. Man empfängt im Duell der Aufsteiger den Tabellenführer aus Ginsheim. Auf dem Papier sind die Gastgeber klarer Außenseiter. Ginsheim verfügt über den mit Abstand treffsichersten Sturm der Liga (40 Tore), während der TSV bisher nur halb so viele Tore erzielt hat. Deshalb ist zu erwarten, dass Altheims Abwehr großem Druck ausgesetzt sein wird. Das die Gäste aber nicht unschlagbar sind, hat ausgerechnet Mitaufsteiger TSV Seckmauern mit einem 3:2-Erfolg zuletzt gezeigt - es war die erste Niederlage für den VfB.

Nach wie vor sucht der SV Münster nach seiner Form. Mit nur acht Punkten befindet man sich in der Abstiegszone. Nun heißt es am Sonntag bei der TSV Auerbach anzutreten. Die Gastgeber sind einerseits in der Offensive eine Macht und haben nach Ginsheim die meisten Tore der Liga erzielt. Andererseits stehen aber auch 23 Gegentore. Für Münster ist zumindest ein Remis Pflicht. Grundlage dafür ist jedoch, dass die eklatanten, individuellen Abwehrfehler abgestellt werden.

Herausforderung für Groß-Bieberau

Der SV Groß-Bieberau empfängt am Sonntag Dersim Rüsselsheim. Die Gäste präsentieren sich derzeit in guter Form und stehen auf dem dritten Platz. Durchaus also eine Herausforderung für Groß-Bieberau, das aber ebenfalls in guter Form ist und nach dem 5:2-Erfolg beim FC 07 Bensheim (Trainer Brandenburger ist daraufhin zurückgetreten) mit großem Selbstbewusstsein an die Aufgabe herangeht.