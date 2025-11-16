GL: Altheim setzt Lauf gegen den Zweiten fort

Erfolgreiche Gemeinschaft: Der TSV Altheim feierte mit dem 3:1 gegen die FSG Riedrode den Sieg in der Fußball-Gruppenliga. (Symbolfoto) Foto: Guido Schiek

Darmstadt (). In der Gruppenliga Darmstadt hat Aufsteiger TSV Altheim den Tabellenzweiten FSG Riedrode mit 3:1 geschlagen. Dagegen hatte der FC Alsbach im Kreisderby bei Viktoria Griesheim nichts zu bestellen und unterlag mit 1:4. Nichts zu holen gab es auch für den SV Münster beim VfR Fehlheim (0:2). Auch gegen die TS Ober-Roden konnte der SV Groß-Bieberau seinen Heimkomplex nicht ablegen und trennte sich am Ende mit 1:1-Remis.

Viel Aufwand betrieb Altheim im Spiel gegen den Tabellenzweiten. Bissig in den Zweikämpfen, viel Laufbereitschaft und gute Torraumszenen ließen die Gastgeber bereits im ersten Durchgang dominieren. Allerdings stimmte der Ertrag nicht, weil nur Odeh (33.) zur 1:0-Pausenführung traf. Das mögliche 2:0 verpasste Odeh kurz nach seinem Führungstreffer. Von Riedrode war dagegen kaum etwas zu sehen, auch weil Altheim seinen Strafraum geschickt gegen die Offensivkräfte der Gäste abschirmte. Nach dem Seitenwechsel blieb Altheim am Drücker. Belohnt wurde das mit dem 2:0, für das Saoudi (56.) verantwortlich war. Danach verpasste es der Aufsteiger, den Deckel auf die Partie mit dem möglichen 3:0 zu setzen. Stattdessen kam Riedrode fast aus dem Nichts durch Klauder (71.) zum Anschluss. Das beeindruckte die Gastgeber aber kaum, zumal Riedrode in seinen offensiven Bemühungen limitiert blieb. Schließlich war es Schemainda (90.), der kurz vor Schluss mit dem 3:1 letzte Zweifel am Altheimer Sieg beseitigte. „Das war im siebten Spiel der sechste Sieg. Wir haben derzeit einen guten Lauf", kommentierte Altheims Trainer Adis Ahmetovic das Ergebnis.

Die Viktoria begann druckvoll und ließ Alsbach nicht ins Spiel kommen. Die Folge war das schnelle 1:0, für das Griesheims Tim Lorenz (10.) per Kopf nach einem Eckball sorgte. Danach verpasste Stumpf das mögliche 2:0, auf der anderen Seite scheiterte Alsbachs Alghabbash knapp. Die Gäste arbeiteten sich in die Partie hinein und hielten das Spiel offen, auch wenn Stumpf erneut knapp scheiterte, und Schwalm für Alsbach einen Freistoß knapp neben das Griesheimer Tor setzte. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber noch druckvoller. Alsbach konnte zunächst Schlimmeres verhindern, doch mit dem Griesheimer 2:0 von Tim Lorenz (63.) geriet der FCA stärker unter Zugzwang, um die drohende Niederlage zu verhindern. Zuvor hatte man bereits bei einem Pfostentreffer von Stumpf Glück gehabt. Nach dem 2:0 blieben Alsbachs Bemühungen um den Anschluss aber erfolglos. Dafür kam die Viktoria immer besser ins Spiel und erhöhte durch Borges (75.) auf 3:0, womit das Spiel entschieden war. Andolina (78.) markierte dann gar das 4:0. Kämpferisch ließ sich Alsbachs nichts nachsagen und konnte durch das Tor von Hwang (81.) noch verkürzen.

In der Anfangsphase der Partie war Münster gut im Spiel und auf Augenhöhe mit Fehlheim. Das änderte sich, als Perchner (13.) das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Da kam der SVM spürbar aus dem Tritt und musste sich heftiger Attacken des VfR erwehren. Das gelang aber nur bedingt, weil Perchner (33.) auf 2:0 erhöhen konnte. Aouana hatte für Münster den Anschluss auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. Nach der Pause und der Gelb-Roten Karte gegen Fehlheims Müller (50.) hatte der SVM mehr vom Spiel, ohne jedoch zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen. Als dann Münsters Niederhaus (65.) ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste, wurde Fehlheim wieder dominanter. Die Abwehr der Gäste ließ aber keinen weiteren Treffer des VfR mehr zu. „Wir haben uns heute zumeist selbst im Weg gestanden und im Fehlheimer Strafraum die falschen Entscheidungen getroffen“, kommentierte Münsters Trainer Naser Selmanaj die Niederlage seiner Mannschaft.