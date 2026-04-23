GL: Altheim erwartet die Viktoria FC Fürth hofft noch auf zweiten Tabellenplatz +++ Münster muss sich auf harte Gegenwehr einstellen von Michael Sobota · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Norbert Kaus

Darmstadt. In der Gruppenliga sind noch sechs Spieltage zu absolvieren. Der FC Alsbach hat als Tabellenvorletzter nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Am Sonntag (15.15 Uhr) ist der FCA beim FC Fürth gefordert, der das Hinspiel mit 2:1 gewann und noch auf den zweiten Tabellenplatz hoffen kann. Deshalb ist zu erwarten, dass Fürth mit großer Motivation an die Aufgabe herangehen und die Gäste stark unter Druck setzen wird. Alsbach muss sicher stehen und in der Offensive Nadelstiche setzen. Allerdings stellen die Alsbacher (33 Treffer) den mit Abstand schwächsten Angriff der Liga. Die Rollen sind also klar verteilt.

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth FC Alsbach FC Alsbach 15:15 PUSH

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH

Mit dem TSV Altheim und Viktoria Griesheim treffen am Sonntag (15 Uhr) zwei Vereine aufeinander, die nach der Winterpause vieles schuldig geblieben sind. Während Altheim noch reklamieren kann, den Klassenerhalt fast in der Tasche zu haben, sind die Ergebnisse der Viktoria ernüchternd und Tabellenplatz zehn deutlich unter den Erwartungen. Unabhängig davon, haben die Altheimer personelle Sorgen - ein Teil des Teams hat den Verein verlassen. Das macht sich bemerkbar. Aus den vergangenen vier Spielen holte der TSV nur einen Punkt, kassierte aber 26 Gegentreffer. Allein elf davon zuletzt gegen Spitzenreiter VfB Ginsheim. Zum Pokal-Halbfinale gegen Germania Ober-Roden trat Altheim aus Personalmangel erst gar nicht an. Für beide Vereine ist es also höchste Zeit, eine Trendwende einzuläuten, schließlich ist der Vorsprung auf die Abstiegszone nicht mehr groß. SV Münster muss sich auf harte Gegenwehr einstellen

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim SV 1919 Münster SV Münster 15:00 PUSH

Gleiches gilt für den SV Münster, der am Sonntag (15 Uhr) beim SV Geinsheim spielt. Die Gastgeber kämpfen ebenfalls gegen den Abstieg, haben sich nach der Winterpause aber nach oben gekämpft. Deshalb muss sich der SVM auf eine harte Partie einstellen, in der beide Teams an ihre Grenzen werden gehen müssen, um erfolgreich zu sein.