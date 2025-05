GL: Alsbach jubelt, Bickenbach trauert

Mit dem 2:3 von Tim Halbig in der Nachspielzeit hat Groß-Bieberau den Ligaverbleib perfekt gemacht, während Höchst noch maximal die Relegation spielen kann. Dabei lief zunächst alles für die Gastgeber, die durch Eisenhauer (11./Foulelfmeter) und Seiler (22.) in Führung gingen. Groß-Bieberau war bei Standards gefährlich, was Fritsche (38.) zum 1:2 per Freistoß unter Beweis stellte. Nach der Pause stand Höchst tief und die Gäste rannten an. Aktürk (85.) per Freistoß traf zum Ausgleich. Zuvor musste Höchsts Speckhardt (64.) mit Gelb-Rot vom Platz. Den Lucky Punch zum 3:2 für Bieberau erzielte Halbig (90.+3).