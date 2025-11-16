GL aktuell: SV Geinsheim gibt eindrucksvoll die rote Laterne ab

Start in die Rückrunde in der Gruppenliga Darmstadt: Bereits am Samstag teilten sich der SV Groß-Bieberau und TS Ober-Roden mit einem 1:1-Remis die Punkte und für die SG Wald-Michelbach kam bei der 3:2-Niederlage die Aufholjagd beim FC Fürth zu spät. Der VfB Ginsheim hat als Herbstmeister eine beeindruckende Hinserie hinter sich und macht auch in der Rückrunde so weiter. Die Ginsheimer siegten gegen SKV Büttelborn mit 6:1. Verfolger FSG Riedrode lässt nach der 3:1 Niederlage in Altheim Punkte liegen und vergrößert den Rückstand. Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim konnte gegen den FC Alsbach einen 4:1-Heimsieg feiern. Der VfR Fehlheim nutzt den Patzer von Riedrode und holte einen 2:0 zu Hause gegen den SV Münster. Im Kellerduell zwischen FC 07 Bensheim und SV Fürth konnte sich die Heimmannschaft mit 2:0 durchsetzen. Außerdem verlässt der SV 07 Geinsheim mit einem fulminanten 7:2 Sieg beim TSV Seckmauern den 18. Tabellenplatz und gibt die Rote Laterne ab. Der SV Dersim Rüsselsheim ließ zu Hause Punkte liegen und verlor mit 1:3 gegen den TSV Auerbach.