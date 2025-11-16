 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Beim 7:2 Kantersieg in Seckmauern steuerte Patrick Finger alleine drei treffer zu.
Beim 7:2 Kantersieg in Seckmauern steuerte Patrick Finger alleine drei treffer zu. – Foto: Justin Engel

GL aktuell: SV Geinsheim gibt eindrucksvoll die rote Laterne ab

SV Geinsheim gewinnt in Seckmauern mit 7:2 +++ Herbstmeister Ginsheim fertigt SKV Büttelborn ab +++ FSG Riedrode lässt in Altheim Punkte liegen

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Start in die Rückrunde in der Gruppenliga Darmstadt: Bereits am Samstag teilten sich der SV Groß-Bieberau und TS Ober-Roden mit einem 1:1-Remis die Punkte und für die SG Wald-Michelbach kam bei der 3:2-Niederlage die Aufholjagd beim FC Fürth zu spät. Der VfB Ginsheim hat als Herbstmeister eine beeindruckende Hinserie hinter sich und macht auch in der Rückrunde so weiter. Die Ginsheimer siegten gegen SKV Büttelborn mit 6:1. Verfolger FSG Riedrode lässt nach der 3:1 Niederlage in Altheim Punkte liegen und vergrößert den Rückstand. Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim konnte gegen den FC Alsbach einen 4:1-Heimsieg feiern. Der VfR Fehlheim nutzt den Patzer von Riedrode und holte einen 2:0 zu Hause gegen den SV Münster. Im Kellerduell zwischen FC 07 Bensheim und SV Fürth konnte sich die Heimmannschaft mit 2:0 durchsetzen. Außerdem verlässt der SV 07 Geinsheim mit einem fulminanten 7:2 Sieg beim TSV Seckmauern den 18. Tabellenplatz und gibt die Rote Laterne ab. Der SV Dersim Rüsselsheim ließ zu Hause Punkte liegen und verlor mit 1:3 gegen den TSV Auerbach.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
1
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
3
2
Abpfiff

Der FC Fürth konnte im Heimspiel gegen die SG Wald-Michelbach kurz vor dem Pausenpfiff ausgleichen. Nach einer Viertelstunde brachte Kim Naas die absteigsbedrohten Gäste per Kopf in Führung. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel konnte FC-Torwart Tom Dahlke seine Mannschaft im Spiel halten, als er einen Elfmeter der SG halten konnte. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff glich Tim Gensel für den FC Fürth aus und erzielte nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel den Führungstreffer für die Gastgeber. 20 Minuten vor dem Ende konnte Andreas Adamek auf 3:1 erhöhen. Der Anschlusstreffer von Kim Naas (90.+4) kam für die SG zu spät, die die nächste Niederlage hinnehmen müssen

Heute, 14:30 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
2
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
4
1

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
1
2
Abpfiff

Aufrufe: 016.11.2025, 17:58 Uhr
RedaktionAutor