GL: Adieu mit Siegen für Büttelborn Absteiger SKV Büttelborn gibt am letzten Spieltag mit Erfolg gegen Altheim Rote Laterne noch ab, Meister VfB Ginsheim trifft zweistellig von Marc Sch�ler · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Justin Engel

Kreis Groß-Gerau. Der große Sieger der vier Gruppenliga-Mannschaften aus dem Kreis Groß-Gerau an diesem Spieltag ist die SKV Büttelborn. Seinen fünften Saisonsieg feierte Trainer Uwe Hesse beim letzten Heimspiel, sechs Punkte holte die SKV aus den letzten drei Spiele und gab die Rote Laterne doch noch an Alsbach ab. Meister VfB Ginsheim schoss Alsbach förmlich aus dem eigenen Stadion, während Dersim Rüsselsheim und der SV 07 Geinsheim vor heimischem Publikum noch einmal Niederlagen einstecken mussten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fünfter Saisonsieg für SKV Büttelborn Heute, 15:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn TSV Altheim TSV Altheim 4 3 Abpfiff Immerhin mit einem kleinen Erfolg und auf einer positiven Note beendet die SKV Büttelborn die Spielzeit 2025/26. Am Abstieg in die Kreisoberliga gibt es natürlich nichts zu rütteln, aber immerhin sind die Siege zum Saisonausklang und das Abgeben der Roten Laterne an den FC Alsbach ein Achtungserfolg, auf den sich aufbauen lässt. Gegen Aufsteiger TSV Altheim warfen die Büttelborner noch einmal alles in die Waagschale. Tore: 1:0 Vincislao (9.), 1:1 Saoudi (17.) 2:1 Vincislao (29.), 3:1 Wiedemann (42.), 3:2 Kozlu (61.), 4:2 Zimmermann (62.), Saoudi (73.)

Noch nicht einmal Platz 3 war es am Ende für Dersim Rüsselsheim, nachdem seit drei Wochen feststeht, dass es mit dem angepeilten Aufstieg nichts mehr werden wird. Auch gegen Bensheim präsentierten sich die Rüsselsheimer desolat und verloren völlig zurecht. Bensheim hingegen wollte seine letzte Chance auf den Klassenverbleib aus eigener Kraft nutzen, entsprechend enttäuscht wirkten die Gäste als sich das Ergebnis aus Fürth herumsprach und Bensheim doch auf dem direkten Abstiegsplatz verbleiben musste. Tore: 0:1 Claus (8.), 0:2 Bluem (49.), 0:3 Budimir (62.), 0:4 Budimir (67.), 0:5 Köhler (78.), 1:5 Celik (88.)

Schöner Abschied für Ginsheims Keeper Freddy Erb Eine undankbare Aufgabe stand dem FC Alsbach am letzten Spieltag bevor. Denn der bereits feststehende Meister VfB Ginsheim hatte schon gezeigt, dass er keine Wettbewerbsverzerrung zulassen will und weiter vollkonzentriert spielt. So wurde es am Ende nochmals ein zweistelliges Scheibenschießen. „Das Spiel hatte keine Intensität mehr, es ging ja um nichts mehr. Für uns war es wichtig, unserem langjährigen Torwart Freddy Erb einen schönen Abschied zu bereiten. Den hat er bekommen und hatte auch noch einen schönen Moment, als er kurz vor Ende ausgewechselt wurde und wir alle Spalier standen. Auf ihn freue ich mich, er muss zwar beruflich kürzertreten, verstärkt mein Trainerteam aber als Torwarttrainer“, so Ginsheims Trainer Jonas Schuster, der sich nun auf die Sommerpause und die Verbandsliga freut. Tore: 0:1 Azouagh (1.), 0:2 Yildiz (10.), 0:3 Yildiz (28.), 0:4 Özer (30.), 0:5 Wiesenäcker (45), 0:6 Kolb (60), 0:7 Özer (62.), 0:8 Lutz (67.), 0:9 Özer (71.), 0:10 Lutz (74.) Geinsheimer Party mit einem kleinen Makel