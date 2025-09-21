GL: Abstiegskandidat erteilt dem SV Fürth eine Lehrstunde

Bergstraße. Beim Tabellenführer VfB Ginsheim musste der ambitionierte Gruppenligist VfR Fehlheim eine bittere Niederlage hinnehmen. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage gab es für die TSV Auerbach mal wieder eine Nullrunde.

„Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist“, sagte Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW, nach dem dritten Sieg seiner Mannschaft in der laufenden Saison. Und dieser war nach Ansicht Gräbers verdient, weil die Gäste ihre Chancen konsequent genutzt haben. SVF-Trainer Jochen Ingelmann dagegen beklagte vor allem die Inkonsequenz seines Teams: „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten sechs, sieben gute bis sehr gute Möglichkeiten.“ Die Gäste indes nutzten ihre erste Chance zur Führung. Fürth erhöhte den Druck. „Aber wir haben sehr gut verteidigt“, sagte Gräber. Und auch die Konter der Gäste wurden immer besser und brachten am Ende auch den wichtigen Erfolg ein. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dreimal schulbuchmäßig auskontern lassen“, erkannte auch Ingelmann. Der Gegner habe gekämpft „und sich reingeschmissen“, sagte der SVF-Trainer: „Dem hatten wir nicht genug entgegenzusetzen“. Tore: 0:1 Denis Dörsam (10.), 0:2. 0:3 Naas (57., 60.), 0:4 Philip Trares (70.). – Schiedsrichter: Welp (1. FC Kiedrich). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Hummel/geschlossene Leistung.

FCF-Funktionär Frank Poth sprach von einem leistungsgerechten Unentschieden, ärgerte sich aber ein bisschen über einen vergebenen Foulelfmeter seiner Elf und einen nicht erhaltenen Strafstoß. Andreas Adamek scheiterte in der 40. Minute nach Foul an Torjäger Jan Gebhardt am starken Torwart Hosainie. Und nachdem der Keeper Philipp Turzer am Fuß erwischt hatte, wollte der Schiedsrichter in der 70. Minute partout nicht auf Foulelfmeter für Fürth entscheiden. „Das war meiner Ansicht nach ein klarer Elfer“, sagte Poth. Die beiden Team neutralisierten sich darüber hinaus auf nassem und schnellem Kunstrasen über weite Strecken der Partie. Schiedsrichter: Jahnel (SG Hundstadt). – Zuschauer: 100. – Bester FCF-Spieler: Knauer.

07-Trainer Peter Brandenburger bezeichnete die Heimniederlage als verdient. „Am Ende müssen wir froh sein, dass es nicht noch höher ausgegangen ist“, sagte Brandenburger. In den Zweikämpfen in der Defensive war der FC 07 oftmals nicht eng genug am Gegenspieler und ließ sich mit wenigen Pässen zu leicht überspielen.

Ein Lichtblick war Alban Sheji in der Offensive, der auf der rechten Außenbahn wirbelte und immer mal wieder gute Flanken vors Tor brachte. Doch insgesamt waren die Nullsiebener zu harmlos. Die 1:0-Führung bekamen sie geschenkt, nachdem Torwart Dominik Kurz den Ball weit abgeschlagen hatte und der gegnerische Verteidiger Dietrich ihn mit dem Kopf ins eigene Tor verlängerte. „Eigentlich hätten wir da schon hinten liegen müssen“, sagte Brandenburger über die zahlreichen Torchancen des Gegners. So dauerte es nicht lange, und aus dem 1:0 wurde ein 1:3-Rückstand. Tore: 1:0 Eigentor Dietrich (4.), 1:1 Aktürk (10.), 1:2 Ziegler (20.), 1:3 Aktürk (30.), 2:3 Budimir (35.), 2:4, 2:5 Aktürk (55., 85.). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Yalcin (Frankfurt). – Beste Spieler: Sheji, Dominik Kurz/Aktürk.

Nassim El Yassini wurde zum härtesten Gegner der Riedroder. Denn El Yassini, der vergangenen Saison noch bei der FSG unter Vertrag war, traf dreimal. „Wir sind dreimal in Führung gegangen, aber Münster hatte immer eine Antwort“, sagte Fabian Kreiling vom FSG-Spielausschuss: „Nassem war eiskalt vor dem Tor.“ Doch das 4:3 durch Routinier Rene Salzmann in der 79. Minute konnten die Gäste dann nicht mehr retournieren. „Wir haben uns die drei Punkte erkämpft“, so Kreiling nach einem Spiel, das besser war als das Wetter. Tore: 1:0 Akcan (5.), 1:1 El Yassini (32.), 2:1 Mlynek (48.), 2:2 El Yassini (55., Foulelfmeter), 3:2 Asutay (65., Foulelfmeter), 3:3 El Yassini (68.), 4:3 Salzmann (79.). – Schiedsrichter: Reinhardt ((JFC Eintracht Feldberg/Schmitten). – Zuschauer: 120. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung.

Über 70 Minuten agierte die Mannschaft von Sebastian Lindner in Unterzahl. Der Feldverweis war aus Sicht des VfR-Trainers allerdings fraglich: „Ich weiß nicht, ob man den geben muss, wenn noch zwei Spieler in der Kette sind.“ Zu zehnt agierte Fehlheim allerdings deutlich besser. Doch in der langen Nachspielzeit schloss Czepecha einen Ginsheimer Angriff erfolgreich ab. Dem Tor ging aus VfR-Sicht allerdings ein klares Foul voraus. „Das war insgesamt eine miese Leistung des Schiedsrichtergespanns, das keine klare Linie hatte und vieles falsch bewertete“, zeigte sich Sebastian Lindner unzufrieden. Tore: 1:0, 2:0 Özer (18./66.) 2:1 Herbel (72.), 2:2 Politakis (88., Foulelfmeter), 3:2 Czepecha (90.+8). – Schiedsrichter: Kumar (Ockstadt). – Bes. Vorkommnis: Rot für Lortz (18., VfR) wegen Notbremse. – Zuschauer: 80.

Trotz 65-minütiger Unterzahl nach dem Platzverweis gegen Hohnhäuser war en die Rot-Weißen lange Zeit die bessere Mannschaft. „Man hat nicht gemerkt, dass der Gegner ein Mann mehr war“, befand Auerbachs Sportlicher Leiter Aiad Al Jumaili. Doch die Effizienz vor dem Tor stimmte nicht. „Die Jungs haben einen großen Aufwand betrieben. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, war Al Jumaili enttäuscht. Tore: 1:0 Ribeiro (40., Foulelfmeter), 1:1 Türkyilmaz (44., Foulelfmeter), 1:2 Wente (48.), 2:2 (75.), 3:2 Barak (90.). – Schiedsrichter: Wallberg (Rothemann). – Bes. Vorkommnis: Rot für Hohnhäuser (35./Auerbach) wegen Notbremse. - Zuschauer: 100. – Beste Gäste-Spieler: Larkowitsch, David, Türkyilmaz, Brunner.





