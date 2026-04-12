GL: Abstieg rückt für FC Alsbach nach Debakel näher

Eine 1:9-Klatsche kassierte der FC Alsbach und ist dem Abstieg sehr nahe. – Foto: Andreas Rothermel (Archiv)

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt taumelt der FC Alsbach nach dem 1:9-Debakel bei der TS Ober-Roden dem Abstieg entgegen. Auch der TSV Altheim kam mit 0:6 bei der TSV Auerbach ordentlich unter die Räder. Zufrieden kann man auch beim SV Münster nicht sein, der gegen die FSG Riedrode verlor. Viktoria Griesheim rettete mit einem Last-Minute Tor noch ein Remis beim TSV Seckmauern.

War es das für Alsbach in der Gruppenliga? In Ober-Roden stand Alsbachs Abwehr gleich unter Druck. TSO-Stürmer Roth verfehlte nur knapp, auf der Gegenseite konnte der TSO-Schlussmann einen Kopfball von Dörr gerade so über die Latte lenken. Die Tore zum 1:0 durch Zeise (29.) und der Ausgleich von Arfai (30.) waren kurios. Zunächst lag ein TSO-Spieler verletzt am Boden. Alsbach verhielt sich passiv, wollte den Ball ins Aus schlagen. Zeise schnappte sich aber die Kugel und markierte das 1:0. Mit einer fairen Geste ließ es die TSO dann zu, dass Arfai den Ausgleich erzielen konnte. Dann ging es aber Schlag auf Schlag, weil Alsbachs Abwehr sich immer wieder düpieren ließ. Bis zur Pause hatten Zeise (31.), Zerfaß (44.), Roth (45.) und Mustafa (45.+2) das Spiel entschieden. Danach gab es kaum noch Gegenwehr der Gäste. Die TSO ließ nicht locker und erhöhte durch Roth (54./62.), Mustafa (65.) und El Mard (69.). Gelb-Rot: Di Sciascio (79./Alsbach). Der FC Alsbach ist bereits am Donnerstag im Nachholspiel beim SV Münster erneut gefordert.

Altheims Abwehr musste sich von Anfang an heftiger Attacken der Bergsträßer erwehren. Die Drangphase der Gastgeber überstand man aber zunächst mit Glück und Geschick, ehe Benazidis (33.) doch die überfällige Auerbacher Führung erzielen konnte. Danach hatten Makolli und Dantse den möglichen Ausgleich auf dem Fuß. Besser machte es auf der anderen Seite Hilgert (45.+1), der auf 2:0 erhöhte. Mit dem Doppelschlag von Brunner (53.) und Fuller war das Spiel nach dem Wechsel schnell gelaufen. Der Altheimer Widerstand war gebrochen und die Zweikämpfe gingen mehr und mehr verloren. Das nutzten Arnold (69.) und De Simone (87.), um das halbe Dutzend Tore voll zu machen.

Die Duplizität der Ereignisse lässt Münsters Trainer Naser Selmanaj verzweifeln. Denn wieder einmal, wie so oft in der Vergangenheit, waren die Gastgeber das aktivere Team und hatten mehr als ein halbes Dutzend hochkarätiger Torchancen. Doch stets wurden die falschen Entscheidungen getroffen: statt Querpass einen Torschuss und umgekehrt, stets waren die Spieler auf dem falschen Gleis. Das Spiel selbst ist schnell erzählt. Schuchmann (11.) brachte die Gäste schnell in Führung. Doch bis zum 0:2 von Münch (39.) hätte der SVM bereits mit 3:1 Toren führen müssen. Nach der Pause rannte Münster dem Rückstand hinterher. Anas Hamed (59.) verkürzte, was zusätzlich beflügelte. Doch ein weiteres Tor wollte partout nicht fallen. Am Donnerstag im Spiel gegen Alsbach ist Münster erneut gefordert.

„Das war ein vogelwildes Spiel. Seckmauern hat bis zum Umfallen gekämpft. Ich habe großen Respekt“, meinte Viktoria-Vorsitzender Hans Fuß. Griesheim hatte zwar spielerische Vorteile, doch kompensierten das die abstiegsbedrohten Odenwälder mit unbändigem Einsatz. Daraus resultierte das 1:0 von Diehl (29.), was Stumpf (33.) aber schnell ausgleichen konnte. Nach dem Wiederanpfiff wurde es aber noch wilder. Aimene (54.) brachte Griesheim erstmals in Führung, worauf Seckmauern mit noch mehr Druck reagierte. Der Erfolg stellte sich mit dem Ausgleich von Hener (66.) ein. Danach ging es Hin und Her, ehe Oppermann (85.) den vermeintlichen Siegtreffer der Odenwälder erzielte. In der Nachspielzeit rettete Stumpf (90.+6) der Viktoria noch einen Punkt.

In der ausgeglichenen Partie brachte Marques (5.) die Groß-Bieberauer schnell in Führung. Bensheim ließ sich davon nicht beeindrucken und konterte mit dem Ausgleich von Budimir (32.). Danach konnten sich beide Torleute wiederholt auszeichnen und hielten ihrem Team das Remis fest, obwohl Groß-Bieberaus Klinger die Entscheidung wiederholt auf dem Fuß hatte. Rote Karte: Termeer (80./Groß-Bieberau).