GL: 1:1 für TSV unter schweren Bedingungen in Geinsheim

Geinsheim (flom). Einen Punkt, den man vor dem Spiel sicherlich unterschrieben hätte, der sich nach Abpfiff aber doch zu wenig anfühlte – so beschrieb TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann die Seckmaurer Gefühlswelt. Sein Team hatte beim SV 07 Geinsheim mit einem 1:1 (0:1) die Punkte geteilt und steht damit nach den ersten vier Partien mit fünf Zählern auf Rang acht. „Es war insgesamt ein sehr seltsames Spiel. Von der Terminierung über den Platz bis zu der Fluchtlichtanlage – die Rahmenbedingungen hatten wenig mit Gruppenliga-Fußball zu tun“, erklärte Oppermann.

Dabei sei es ihm wichtig hervorzuheben, dass sich seine Kritik keinesfalls an Geinsheim richte, die selbst vor der Herausforderung standen, eine Lösung für das Abendspiel zu finden. „Aber wenn man unter der Woche fast eineinhalb Stunden einfache Fahrzeit hat und dann auf einem extrem harten Platz spielt, der nur von einer äußerst spärlichen Fluchtlichtanlage beleuchtet wird, wodurch man erhebliche Sichtprobleme hat, dann sind das Begebenheiten, die man in der Spielbewertung berücksichtigen muss“, weiß der 38-Jährige.

Oppermann zeigte sich mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft, die nach einer knappen halben Stunde durch Dario Hener infolge einer der unzähligen TSV-Ecken in Führung ging, hochzufrieden. „Wir haben eine stabile Reaktion auf die unterirdische erste Halbzeit gegen Groß-Bieberau gezeigt, das hat mir sehr gefallen“, lobte der Spielercoach. Im zweiten Abschnitt sei es auch aufgrund der beschriebenen Lichtverhältnisse sehr schwierig gewesen, weiter strukturierten Fußball zu spielen. Alexander Melchior glich schließlich für die Gastgeber nach einer Stunde zum 1:1 aus – es sollte bei diesem Ergebnis bleiben.