Gjorgjievski zurück – Kinjo neu bei Westfalia Herne

Westfalia Herne hat kurz vor dem Start in die Rückrunde zwei personelle Verstärkungen unter Dach und Fach gebracht. Mit Aleksandar Gjorgjievski und Andre Taiki Kinjo stößt Erfahrung und internationales Potenzial zum Kader des Westfalenligisten.

Gjorgjievski ist am Westring kein Unbekannter. Der 33-Jährige lief bereits in der Aufstiegssaison 2023/24 für die Westfalia auf, musste seine erste Zeit im Verein jedoch verletzungsbedingt früh beenden. Nach Stationen unter anderem beim TuS Bövinghausen, FC Roj sowie zuletzt beim FC 96 Recklinghausen kehrt der Defensivspieler nun zurück nach Herne und soll mit seiner Routine sofort Stabilität bringen.