Gjorgjievski zurück – Kinjo neu bei Westfalia Herne

Westfalia Herne hat kurz vor dem Start in die Rückrunde zwei personelle Verstärkungen unter Dach und Fach gebracht. Mit Aleksandar Gjorgjievski und Andre Taiki Kinjo stößt Erfahrung und internationales Potenzial zum Kader des Westfalenligisten.
Gjorgjievski ist am Westring kein Unbekannter. Der 33-Jährige lief bereits in der Aufstiegssaison 2023/24 für die Westfalia auf, musste seine erste Zeit im Verein jedoch verletzungsbedingt früh beenden. Nach Stationen unter anderem beim TuS Bövinghausen, FC Roj sowie zuletzt beim FC 96 Recklinghausen kehrt der Defensivspieler nun zurück nach Herne und soll mit seiner Routine sofort Stabilität bringen.
Der zweite Neuzugang sorgt für ein internationales Element im SCW-Kader: Andre Taiki Kinjo wechselt aus Japan nach Herne. Der 24-jährige Offensivspieler hat bereits in der Vergangenheit bei Trainingseinheiten überzeugt und soll künftig frische Impulse im Angriff setzen. Kinjo wird dem Team allerdings erst ab Mitte Januar vollständig zur Verfügung stehen.
Mit den beiden Verpflichtungen unterstreicht Westfalia Herne den Anspruch, sich für die zweite Saisonhälfte breiter und variabler aufzustellen.