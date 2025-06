Gjilf Shabani wechselt zum FSV Vohwinkel

Der torgefährliche Stürmer kommt vom SC Velbert und wird ab der kommenden Saison unsere Offensive verstärken. Mit seiner Schnelligkeit, Abschlussstärke und Spielintelligenz bringt Gjilf genau das Profil mit, das wir gesucht haben. In Velbert hat er bereits seine Qualitäten unter Beweis gestellt; jetzt will er bei uns den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen.

„Wir gewinnen mit Gjilf Shabani einen Spieler, der unser Angriffsspiel variabler und gefährlicher machen wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat“, so der sportliche Leiter Christian Bialke.