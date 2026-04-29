Giuseppe Signorelli im Interview über die aktuelle Saison beim SVH Der Stürmer spricht über Höhen und Tiefen von Lutz Reubold · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Signorelli (am Ball, hier beim 3:1 im Kreispokalviertelfinale gegen Nikolas Helm vom TSV Höchst) hat für den SV Hummetroth in dieser Hessenliga-Saison bereits 19 Tore erzielt. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)