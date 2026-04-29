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Giuseppe Signorelli im Interview über die aktuelle Saison beim SVH
Der Stürmer spricht über Höhen und Tiefen
von Lutz Reubold · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Giuseppe Signorelli (am Ball, hier beim 3:1 im Kreispokalviertelfinale gegen Nikolas Helm vom TSV Höchst) hat für den SV Hummetroth in dieser Hessenliga-Saison bereits 19 Tore erzielt. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)
Hummetroth. Stürmer Giuseppe Signorelli steht mit dem SV Hummetroth vor entscheidenden Wochen in der Hessenliga. Im Interview spricht der Torjäger über den wechselhaften Saisonverlauf, Abstiegskampf, Trainerwechsel und seine Leistungen. Außerdem gibt er Einblick in seine Zukunftsplanung. Den Artikel lest ihr auf Echo Online (Plus).