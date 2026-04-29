 2026-04-29T09:20:54.888Z

Allgemeines

Giuseppe Signorelli im Interview über die aktuelle Saison beim SVH

Der Stürmer spricht über Höhen und Tiefen

von Lutz Reubold · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Giuseppe Signorelli (am Ball, hier beim 3:1 im Kreispokalviertelfinale gegen Nikolas Helm vom TSV Höchst) hat für den SV Hummetroth in dieser Hessenliga-Saison bereits 19 Tore erzielt.
Giuseppe Signorelli (am Ball, hier beim 3:1 im Kreispokalviertelfinale gegen Nikolas Helm vom TSV Höchst) hat für den SV Hummetroth in dieser Hessenliga-Saison bereits 19 Tore erzielt. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

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Giuseppe Signorelli
Giuseppe Signorelli

Hummetroth. Stürmer Giuseppe Signorelli steht mit dem SV Hummetroth vor entscheidenden Wochen in der Hessenliga. Im Interview spricht der Torjäger über den wechselhaften Saisonverlauf, Abstiegskampf, Trainerwechsel und seine Leistungen. Außerdem gibt er Einblick in seine Zukunftsplanung. Den Artikel lest ihr auf Echo Online (Plus).