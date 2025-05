Giuseppe Raudino kurbelt den FCW-Angriff an

SSV Germania Wuppertal – 1.FC Wülfrath. FCW-Fans aufgepasst: Der Anstoß auf dem Sportplatz Am Freudenberg erfolgt am Sonntag bereits um 14 Uhr. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein. Die abstiegsgefährdeten Germanen (15.) benötigen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. Das gilt indes auch für den Klassenprimus, der sich im Fernduell mit dem sieben Zähler zurück liegenden Verfolger Solingen 03 keine Blöße geben will.

Eines der „Aushängeschilder“ des Spitzenreiters der Bezirksliga, Gruppe 2, heißt Giuseppe Raudino, der in bisher 27 Spielen den Ball 20 Mal im gegnerische Netz unterbrachte. „Beppo“, wie ihn alle rufen, liegt damit auf Rang zwei der Ligawertung, hinter dem mit 29 Treffern geführten 03-Torjäger Gianluca Cirillo. Zuletzt beim 6:1 gegen Wermelskirchen schien Tor Nummer 21 fällig, wenn Gäste-Keeper Hannes Barth nicht den Elfmeter pariert hätte. „Das war einfach ärgerlich, weil es beim 5:0-Zwischenstand kein enges Spiel mehr war. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben“, hat der Mittelfeldspieler, der sich auf der linken offensiven Außenbahn am wohlsten fühlt, schon nächste Ziele vor Augen.

Trainer Joscha Weber sagt unmissverständlich: „Wir stehen jetzt vor drei Endspielen. Gehen wir jeweils als Sieger vom Platz, sind wir schon nach dem letzten Auswärtsspiel am 18. Mai gegen TuSEM Essen durch.“ Eine realistische Einschätzung, gelten doch die Germanen und eine Woche später Niederwenigern II gemeinhin als lösbare Aufgaben. Alles spricht demnach für die Wülfrather, die in Bestbesetzung nach Wuppertal fahren und die Serie von fünf Siegen in Folge – mit beeindruckenden 23:2 Toren – ausbauen wollen.

In Velbert aufgewachsen waren Stella Azzurra und der TVD die ersten Klubs des jungen Giuseppe, der bei den TVD-Schülern einige Jahre mit seinem heutigen Chefcoach Joscha Weber zusammen kickte. Zwischenzeitlich vom Wuppertaler SV verpflichtet und dort mit den B-Junioren in die Bundesliga aufgestiegen, ging es nach nur einer Saison zurück nach Velbert – zu den A-Junioren der SSVg. Im Bezirksligateam der Blau-Weißen empfahl sich der spielerisch starke, flinke Offensivmann in 2013/14 für den Kader der „Ersten“, bestritt in der mit dem direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga gekrönten Oberliga-Spielzeit 2014/15 immerhin 24 Spiele. Die folgende Saison verlief angesichts des personell stark besetzten Kaders mit nur vier Regionalliga-Einsätzen, deren neun kamen in der Bezirksliga-Reserve hinzu, nicht nach den Vorstellungen des damals 23-Jährigen. So schloss sich im Sommer 2016 die „Rückkehr“ zum benachbarten Bezirksligisten TVD Velbert an – gleichwohl für sechs ausgesprochen erfolgreiche Jahre. Gleich zu Beginn (2016/17) schlugen sich 30 Einsätze und 13 Tore positiv in der persönlichen Bilanz nieder.

Am Ende der folgenden Saison stieg der TVD in die Landesliga auf. Damit war der Höhenflug des Vereins aber noch nicht beendet, der dann im Sommer 2019 sogar den Aufstieg in die Oberliga feierte. In 35 Einsätzen steuerte Beppo Raudino seinerzeit 17 Treffer zum Titelgewinn bei. Doch dann erlebte er in der Oberliga einen ersten Rückschlag, zog sich im November des gleichen Jahres in der Partie beim TSV Meerbusch einen Kreuzbandriss zu. Die Folge: Zehn Monate Zwangspause. „Für mich persönlich eine schwierige Zeit, obwohl mich der Klub mit allen erforderlichen Reha-Maßnahmen toll unterstützte.“

Seit 2023 in Wülfrath

In der Saison 2021/22 kam der Offensivakteur fußballerisch wieder richtig auf die Beine. Seinerzeit zählten seine heutigen „Kollegen“ Maik Bleckmann, Florian Schikowski und Alex Fagasinski zum TVD-Aufgebot. Nach Saisonende nahm der in Essen wohnhafte Fußballer das Angebot des „einheimischen“ Landesligisten ESC Rellinghausen an, war mit 24 Einsätzen (7 Tore) voll integriert. Dennoch entschied sich der jetzt 31-Jährige im Sommer 2023 zum Wechsel nach Wülfrath: „Nach dem Abstieg wollte der FCW möglichst direkt wieder zurück in die Landesliga. Das war perspektivisch eine vielversprechende Sache. Wichtig war auch, dass ich Trainer Joscha Weber, dazu Maik, Florian und Alex aus unserer gemeinsamen Zeit beim TVD kannte.“

Obwohl der direkte Wiederaufstieg (wie bekannt: ein Punkt hinter Bergisch Born) verpasst wurde, avancierte Giuseppe Raudino mit 13 Toren und zehn Assists gleich zu einem Leistungsträger. Zweifellos eine Top-Verpflichtung des FCW, wie sich auch in dieser Saison zeigt. Trainer Weber urteilt: „Beppo hat sich in den letzten zwei Jahren weiter entwickelt, arbeitet jetzt auch vorbildlich nach hinten, läuft den Gegner schon früh an. Das macht ihn – seine Offensivqualitäten und Torgefährlichkeit waren und sind ohnehin unstrittig – zu einem sehr starken Bezirksligaspieler.“ Der so Gelobte, der in seiner Karriere noch nicht einmal aufgrund eines Platzverweises aussetzen musste, sagt vor dem Rückspiel gegen den SSV Germania: „Beim 4:3-Heimsieg machten wir es, nach der klaren 3:0-Führung, noch unnötig spannend. Das wird uns diesmal nicht passieren. Wir lassen uns jetzt nicht mehr aus der Erfolgsspur bringen, werden in den letzten vier Spielen alles raushauen.“