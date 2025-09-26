Giuseppe Paletta: "Die Niederlagen nagen mehr an mir als am Team"

Der SV Blau-Weiß Waltershofen blickt in der Landesliga auf eine veritable Negativserie. Seit dem 1:0-Auftaktsieg über den FC Wittlingen hat der Aufsteiger fünf Niederlagen in Folge erlitten. Spielertrainer Giuseppe Paletta lässt sich davon nicht kirre machen. Schließlich, so legt er dar, befindet sich seine Mannschaft auf einem guten Weg in ihrer Entwicklung.

Landesliga-Neuling SV Blau-Weiß Waltershofen hat derzeit ein hartes Stück Brot zu knabbern. Der Appetit auf die Liga ist den Tunibergern jedoch keineswegs vergangen. "Die Niederlagen nagen mehr an mir als an der Mannschaft", erklärt Cheftrainer Giuseppe Paletta. "Die Stimmung in der Mannschaft ist positiv, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, und das wird sich auch nicht ändern: Wir sind eine verschworene Gemeinschaft und halten zusammen. Wir haben Bock, uns Woche für Woche zu zeigen und zu beweisen."