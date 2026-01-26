Giuseppe Paletta bleibt Trainer des SV Blau-Weiß Waltershofen

Der SV Blau-Weiß Waltershofen freut sich, bekanntgeben zu können, dass Trainer Giuseppe Paletta auch in der Saison 2026/27 weiterhin das Team des SVW hauptverantwortlich betreuen wird.

Damit geht "Seppe" Paletta in seine dritte Saison als alleiniger Cheftrainer beim SVW. Unterstützt wird er auch in der kommenden Saison von Co-Trainer Pedro Sanchez. Neu dazu kommt SVW-Torjäger David Stählin, der sein erstes Engagement als Co-Trainer antreten und das Waltershofener Trainer-Team verstärken wird.

Giuseppe Paletta zu seiner Vertragsverlängerung beim SVW:

„Ich fühle mich in Waltershofen sehr wohl und freue mich über die Vertragsverlängerung. Ich bin unheimlich gerne bei den Jungs und daher auch sehr glücklich, den Weg an ihrer Seite weiterzugehen. Besonders freut es mich, dass mit David ein Spieler aus den eigenen Reihen als spielender Co-Trainer ins Trainerteam aufsteigen wird. Ich bin überzeugt, dass es für ihn der nächste folgerichtige Schritt ist. Er bringt große Motivation mit, ins Trainergeschäft einzusteigen, und es ist schön, dass wir ihm genau hier diese Chance geben können.“