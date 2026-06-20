Giuseppe Marascia: Die etwas andere Stimme unterm Staffelberg Nach 15 Jahren beim SV Hutthurm wechselte Stadtionsprecher und Showman Giuseppe Marascia Anfang des Jahres zum FC Sturm Hauzenberg. von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Marascia begleitet in Hauzenberg die Erste und Zweite akustisch. – Foto: Robert Geisler

Er weiß, dass er mit seiner Art und Weise polarisiert. Ihm ist bewusst, dass er manch einen nervt. Giuseppe Marascia lasst sich aber davon nicht beirren. Weil er einfach so ist, wie er ist. Das, was er macht, ist nicht aufgesetzt – sondern einfach nur er. Der 65-Jährige trägt das Herz auf der Zunge und er liebt die Show. Und genau deshalb ist er die etwas andere Stimme unterm Staffelberg.

Typisch Italiener – kommt einem zuerst in den Sinn, wenn man Giuseppe Marascia erlebt, und vor allem hört. Man spürt dann das Feuer regelrecht, das den Südländern oft nachgesagt wird. Das Temperament des gebürtigen Sizilianers lässt sich wahrlich nicht bestreiten. Geboren wurde er auch noch auf der Insel im Mittelmeer, bereits mit acht Monaten ging es aber für ihn und seine Eltern als Gastarbeiterfamilie nach Deutschland - erst in die Schwäbische Alp, später in den Bayerischen Wald. „Ich bin ein sizilianischer Waidler“, beschreibt sich der Außendienstmitarbeiter selber. Denn er liebt das für die Region zwischen Osser und Dreisessel charakteristische Miteinander – und er lebt es auch. Aus diesem Grund ist es für ihn selbstverständlich, innerhalb einer Gemeinschaft gewisse Aufgaben zu übernehmen. Zunächst hat er das 15 Jahre beim SV Hutthurm gemacht, seit Anfang des Jahres ist er für den FC Sturm Hauzenberg aktiv. Und er tut das, was er besten kann: Unterhalten, Show machen – als Stadionsprecher.

Der 65-Jährige ist der lebende Beweis dafür, dass der „Ansager“ nicht mehr nur die Aufstellung vorliest und die (möglichen) Torschützen benennt. Selbst im Amateurbereich ist der Mann am Mikrofon wie in den großen Arenen dieser Welt inzwischen ein Animateur. „Und das geht nur mit Leidenschaft“, weiß Marascia. Aber auch mit enormer Akribie. Eigenen Angaben zufolge braucht der Italo-Waidler bis zu fünf Stunden, um sich auf ein Spiel vorzubereiten. Er informiert sich über den Gastverein als solchen, aber auch über dessen Heimatort. Und so erfährt man als Zuhörer von Marascia nicht nur, welche Historie der jeweilige Gegner des FC Sturm Hauzenberg hat, sondern unter anderem auch, wie weit über den Meeresspiegel dessen Sportanlage liegt.