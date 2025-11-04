Giunta nach Folschette-Sieg: Konzept vom Pressing-Fußball durchziehen

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Bereits am Mittwochabend stand das vorverlegte Spiel zwischen Harlingen und Heiderscheid an. Kevin Marbes deutete bereits am Montag im FuPa-Interview an, dass das Spiel von Harlingen ihnen besser liegt und es dauerte auch bis zur 63.Spielminute ehe der Favorit durch Mhibik in Führung ging. Das Spiel blieb weiter spannend, ehe dann Faljic in der 87. inute durch einen verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte. In Erpeldingen kam es am Sonntag zum Duell zweier Absteiger. Die Gäste aus Berdorf-Consdorf hatten hier den besseren Start und gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Erpeldingen fand eine schnelle Reaktion, denn nach einer halben Stunde stand es schon wieder Unentschieden. Nach der Stundenmarke gab es dann die große Möglichkeit für Erpeldingen in Führung zu gehen, jedoch scheiterte man per Elfmeter an Schlussmann Cruz. In der Nachspielzeit sah ein Gästespieler noch die Ampelkarte, doch dies hatte nur noch statistischen Wert.

Spitzenreiter Ulflingen trat in Böwingen an und wollte die Tabellenführung verteidigen. Bereits nach 5 Minuten fand man durch Mendes auf die Siegerstraße. Das Spiel blieb lange spannend, ehe Soares dann mit seinem 10.Saisontreffer für die Entscheidung sorgte. Das Spitzenspiel des Spieltages fand in Folschette statt, wo Vianden zu Gast war. Bereits nach 3 Minuten ging die Heimelf durch einen Kopfball von Lenga in Führung. Nach der Pause sah es durch ein Abstaubertor von Kolingba-Nzanga nach einer Vorentscheidung aus, Vianden gab aber nicht auf und fand den Anschluss durch Sibilio. Doch nur vier Zeigerumdrehungen später war es wieder Kolingba-Nzanga, der dieses Mal für die endgültige Entscheidung sorgte. Nach 3 Pflichtspielniederlagen in Folge, gelang Folschette wieder ein Erfolgserlebnis.

Giunta: „Wir haben uns endlich belohnt“

Carmelo Giunta nach dem Spiel auf dem Heimweg am FuPa-Telefon: „Wir hatten drei Niederlagen in Folge kassiert. Gegen Erpeldingen haben wir das Spiel durch individuelle Fehler verloren. In der englischen Woche, im Pokal gegen Vianden, hatten wir stark rotiert und Verschiedenes getestet. Letzte Woche gegen Ulflingen haben wir ein starkes Spiel gezeigt, doch ein abgefälschter Sonntagsschuss, die einzige Torchance des Gegners, bescherte uns die Niederlage. Wir hatten einfach kein Glück, haben einen Elfmeter verschossen, am leeren Tor vorbei geschossen oder der Ball wurde auf der Linie geklärt.

Es waren drei Niederlagen, die uns vor allem mental wehtaten, aber wir haben weiter hart gearbeitet und im Fußball gleichen sich im Verlaufe der Saison Glück und Pech immer aus. Am Sonntag haben wir gegen Vianden gewonnen. Ich habe der Mannschaft nichts Spezielles mitgegeben, sie sollte einfach den schönen Fußball so weiterspielen wie bislang. Die gegnerischen Trainer loben uns immer wieder für unsere Spielweise. Wir müssen einfach weitermachen, das Spielglück erzwingen, uns weiter motivieren und unser Konzept vom Pressing-Fußball durchziehen. Wir haben uns endlich belohnt und das Maximum gegeben, um mit diesem Erfolg aus einer turbulenten Strömung rauszukommen.“

Eine umkämpfte Partie sahen die Zuschauer beim Nachbarschaftsderby in Ell. Die Hausherren gingen nach einem schönen Freistoßspielzug durch Schonckert in Führung. Ell verpasste die Vorentscheidung und es war Kouacou, der Pratzerthal-Redingen zurück in die Partie brachte. Kurz vor Ende, in der 88.Minute war es dann wieder Schonckert, der nach einem Freistoß abermals richtig stand und zur erneuten Führung abstaubte. Als alle dachten, dass dies der Siegtreffer wäre, kamen die Gäste durch ein Eigentor in der 10.Minute der Nachspielzeit (!) zum Ausgleich. In dieser turbulenten Schlussphase gab es dann noch auf beiden Seiten eine Gelb-Rote Karte. Ein bitterer Punktverlust für Ell in einem sehenswerten Derby.

