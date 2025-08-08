Giulia Bauer gefällt die Rolle des Underdogs in der Zweiten Liga

Während sich beim VfR Warbeyen dieser Tage fast alle Spielerinnen um einen Platz in der Startelf bewerben, arbeitet eine akribisch an ihrem Comeback. Giulia Bauer will für den Neuling in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen das eine oder andere Gegentor verhindern. Die 18-jährige Innenverteidigerin war zuletzt für den Regionalligisten SGS Essen II aktiv. Sie zog sich während der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 einen Kreuzbandriss zu, weshalb sie in der abgelaufenen Spielzeit keine Partie absolvieren konnte.

Beim VfR Warbeyen möchte Bauer, die auch auf der Sechserposition eingesetzt werden kann, nun zu alter Stärke zurückfinden und ihre Qualitäten als „aggressiven Leader“ miteinbringen. „Ich würde mich als sehr laute und aggressive Spielerin, die das Team anführt, beschreiben. Ich schmeiße mich gerne in die Zweikämpfe“, sagt Bauer, deren Vater aus Österreich stammt.

Im Alter von 15 Jahren sicherte sich Bauer, die damals beim FC Brüninghausen in Dortmund spielte, ein Zweitspielrecht für den Nachwuchs der SGS Essen, ehe sie ein Jahr später ausschließlich für die U-17-Auswahl des Bundesligisten zum Einsatz kam. Die schwere Verletzung in der Vorbereitung verhinderte den Sprung in den Frauenfußball – der soll nun gelingen.

Für die U-17-Auswahl des Nachbarlandes kam sie bereits in der EM-Qualifikation zum Einsatz. „Im September ist wieder ein U-19-Lehrgang. Da bin ich dann hoffentlich wieder auf meinem alten Niveau und kann mitmachen“, sagt die 18-Jährige. Aufgewachsen ist Giulia Bauer im Ruhrgebiet, wo sie beim FC Herdecke-Ende ihre ersten fußballerischen Schritte ging – zunächst bei den Jungs.

In Warbeyen führt man die junge Defensivspielerin sukzessive an die Normalbelastung heran. Dabei geht man kein Risiko ein. „Das Athletik- und Krafttraining habe ich schon wieder ganz normal mitgemacht. Zuletzt bin ich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Zwar noch ohne Körperkontakt, aber Passübungen oder Ähnliches kann ich bereits wieder absolvieren. Andere Spielformen trainiere ich separat“, berichtet Bauer über den Stand der Dinge beim Thema Comeback.

"Neue Herausforderung" in Warbeyen

Der Wechsel an den Niederrhein kam über ihren Berater zustande. „Wir haben besprochen, wie es nächste Saison für mich weitergehen soll. Er hat sich bei ein paar Vereinen in der Zweiten Liga umgehört. Nach einigen Gesprächen mit den Trainern Patrick Braun und Sandro Scuderi habe ich mich dann für den VfR entschieden. Ich suchte eine neue Herausforderung“, sagt Bauer.

Beim VfR Warbeyen will man sie bei diesem Schritt unterstützen. Sandro Scuderi plant mit der 18-Jährigen. „Sie war in Essen schon für den Perspektivkader der ersten Mannschaft angedacht, ehe sie sich verletzt hat. Giulia ist ein junges Mädel, mit dem wir den nächsten Schritt gehen wollen. Sie ist sehr zweikampfstark, bringt aber auch eine gute Technik mit – Fähigkeiten, die wir in der Zweiten Liga gebrauchen können. Wir werden angerannt und ständig in Zweikämpfe verwickelt werden“, sagt der Warbeyener Übungsleiter.

Für Giulia Bauer ist die neue Herausforderung am Niederrhein auch mit vielen Stunden auf der Autobahn verbunden. Sie hat gerade erst ihr Abitur in der Tasche und wohnt weiterhin in Dortmund. Gemeinsam mit den Neuzugängen Gizem Kilic und Cilly Plaßmann hat sie eine Fahrgemeinschaft gebildet.

Beim VfR Warbeyen trifft Giulia Bauer auch auf ihre ehemalige Mitspielerin Jule Laufer, die sie aus gemeinsamen Essener Zeiten kennt. Auf das Niveau der Zweiten Liga freut sie sich bereits. „Ich sehe das als positiven Reiz, den großen Vereinen zu zeigen, was wir draufhaben. Wir werden natürlich so ein bisschen als der Underdog angesehen werden. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, unterschätzt zu werden“, sagt Giulia Bauer.