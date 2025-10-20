Gitter zerlegt Salzdahlum – Bad Harzburg dreht Spiel gegen Oker

Die Favoriten gaben sich keine Blöße: Wolfenbüttel II und Bad Harzburg punkteten erneut dreifach, Gitter traf gleich sechsmal. Fortuna Lebenstedt überraschte Union Salzgitter und Aufsteiger Kissenbrück bleibt weiter Schlusslicht.

Der Tabellenführer brauchte Geduld, doch nach der Pause lief die Maschine heiß. Bauer (51.), Wolf (76.) und Schöngart (90.) sorgten für den achten Saisonsieg. Wolfenbüttel II bleibt mit 26 Punkten souverän an der Spitze. Wendessen (16 Punkte) konnte nur in Halbzeit eins mithalten und rutscht ins Mittelfeld ab.

Der KSV Vahdet setzte sich dank starker zweiter Halbzeit durch. Bayrakdar traf früh (3.), ehe Wilkens (33.) den Außenseiter jubeln ließ. Doch Durmus (54.) und J. Uche (83.) machten den Sieg perfekt. Mit 19 Punkten festigt Vahdet Rang fünf, während Ilsetal weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Der TSV Üfingen feierte in Salder einen späten Auswärtssieg. Kinscher brachte den VfL früh in Führung (23.), doch Drabon (54.) und Elsner (69.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Salder kämpfte engagiert, ließ aber in der Schlussphase die defensive Ordnung vermissen. Üfingen klettert mit nun 17 Punkten ins gesicherte Mittelfeld, während Salder mit 15 Zählern abrutscht.

Union erwischte einen gebrauchten Tag und verlor das Duell gegen die Fortuna. Nach torloser erster Halbzeit traf Aarab Aarab (71.) zur Gästeführung, ehe Weykamp ein Eigentor unterlief (75.). Lebenstedt agierte diszipliniert und blieb defensiv kompakt. Mit 17 Punkten rückt Fortuna ins obere Mittelfeld, während Union (20 Punkte) wertvollen Boden im Aufstiegsrennen verliert.

TSG Bad Harzburg (2.) – VfL/TSKV Oker (14.) 3:1 (0:1) Bad Harzburg drehte das Spiel gegen Oker eindrucksvoll. Nwankwo brachte Oker früh in Führung (8.), doch Bartels (80./90.+11) und Kastern (84.) sorgten spät für die Wende. Nach der Roten Karte gegen Almeida (42.) hatte Bad Harzburg nur zwei Minuten Unterzahl, da kurz darauf auch Zimmermann von Oker vom Platz musste (44.). Mit 23 Punkten bleibt die TSG dem Spitzenreiter Wolfenbüttel II auf den Fersen, während Oker (7 Punkte) im Abstiegskampf festhängt.

Goslarer SC 08 (6.) – FC Viktoria Thiede (9.) 5:0 (1:0) Ein Kantersieg in Goslar: Nach Doci (38.) trafen Möker (49.) und Zink (71./73./87.) in einer einseitigen Partie. Thiede hatte defensiv große Mühe, das Angriffsspiel der Gastgeber zu kontrollieren. Mit nun 18 Punkten bleibt Goslar im erweiterten Spitzenfeld. Viktoria (17 Punkte) verliert etwas den Anschluss an die vorderen Plätze.

SV Kissenbrück (16.) – FG Vienenburg-Wiedelah (12.) 0:3 (0:1) Kissenbrück bleibt auch nach dem 11. Spieltag am Tabellenende. Luer (21.) stellte früh die Weichen, Marx (88.) und Markinas (90.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung. Vienenburg rückt mit 13 Punkten etwas von der Abstiegszone ab, Kissenbrück bleibt bei mageren drei Zählern.