Gitter und Wendessen dominieren, Aufsteiger Thiede mit Auftaktsieg

In einem hochspannenden Spiel trennten sich Fortuna Lebenstedt und TSV Üfingen mit einem Remis. Üfingen ging früh in Führung, doch die Gastgeber antworteten mit schnellen Toren von Zaube und Kaupert. Nach einem Eigentor von Üfingen schien Fortuna auf der Siegerstraße, doch Üfingen kämpfte sich durch Drabon und Lüer zurück zum Ausgleich.

SV Fortuna Lebenstedt – TSV Üfingen 3:3

SV Fortuna Lebenstedt: Tim Eisfeld, Marvin Kaupert (70. Jan Paulin), Rick Liebig, Niklas Pommerenke (64. Kevin Gross), Maurice Meyer (82. Kürsat Özdogan), Lukas Ceglarski, David Schmidtheisler, Lennart Gauger, Robin Halus, Rouven Katzmartzyk (46. Ismael Aarab Aarab), Jan Zaube - Trainer: Marco Heidemann - Trainer: Daniel Reinsch - Trainer: Sven Knappe

TSV Üfingen: Tobias Hupeprtz, Felix Richter, Gian-Paul Heckel (87. Timo Naß), Moritz Drabon, Alexander Kolle, Nico Laschkowski, Dustin Pescheit, Lars-Ole Müller (76. Timm Deyer), Phillip Lüer, Jan Christian Elsner (70. Jannick Wylensek), Jannis Lübke - Trainer: Frank Leitermann - Trainer: Frank Dierling

Tore: 0:1 Moritz Drabon (12.), 1:1 Jan Zaube (15.), 2:1 Marvin Kaupert (26.), 3:1 Dustin Pescheit (57. Eigentor), 3:2 Moritz Drabon (63.), 3:3 Phillip Lüer (68.)

MTV Wolfenbüttel II – VfL/TSKV Oker 1:0

