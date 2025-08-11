Gitter und Wendessen dominieren, Aufsteiger Thiede mit Auftaktsieg

Am ersten Spieltag zeigten ein paar Teams wie Wendessen und Gitter eindrucksvoll ihre Klasse, während es in einigen Duellen überraschende Punkteteilungen gab.
SV Fortuna Lebenstedt – TSV Üfingen 3:3
In einem hochspannenden Spiel trennten sich Fortuna Lebenstedt und TSV Üfingen mit einem Remis. Üfingen ging früh in Führung, doch die Gastgeber antworteten mit schnellen Toren von Zaube und Kaupert. Nach einem Eigentor von Üfingen schien Fortuna auf der Siegerstraße, doch Üfingen kämpfte sich durch Drabon und Lüer zurück zum Ausgleich.
SV Fortuna Lebenstedt – TSV Üfingen 3:3
SV Fortuna Lebenstedt: Tim Eisfeld, Marvin Kaupert (70. Jan Paulin), Rick Liebig, Niklas Pommerenke (64. Kevin Gross), Maurice Meyer (82. Kürsat Özdogan), Lukas Ceglarski, David Schmidtheisler, Lennart Gauger, Robin Halus, Rouven Katzmartzyk (46. Ismael Aarab Aarab), Jan Zaube - Trainer: Marco Heidemann - Trainer: Daniel Reinsch - Trainer: Sven Knappe
TSV Üfingen: Tobias Hupeprtz, Felix Richter, Gian-Paul Heckel (87. Timo Naß), Moritz Drabon, Alexander Kolle, Nico Laschkowski, Dustin Pescheit, Lars-Ole Müller (76. Timm Deyer), Phillip Lüer, Jan Christian Elsner (70. Jannick Wylensek), Jannis Lübke - Trainer: Frank Leitermann - Trainer: Frank Dierling
Tore: 0:1 Moritz Drabon (12.), 1:1 Jan Zaube (15.), 2:1 Marvin Kaupert (26.), 3:1 Dustin Pescheit (57. Eigentor), 3:2 Moritz Drabon (63.), 3:3 Phillip Lüer (68.)
MTV Wolfenbüttel II – VfL/TSKV Oker 1:0
Wolfenbüttel II erzielte das einzige Tor des Spiels durch Joey Ben Bock in der 17. Minute und verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Oker kam kaum zu nennenswerten Chancen, sodass Wolfenbüttel die ersten drei Punkte einfuhr.
MTV Wolfenbüttel II – VfL/TSKV Oker 1:0
MTV Wolfenbüttel II: Eike Binder, Tim Knobloch, Mark-Philip Wolf, Marlon Gabriel Seiffert, Philip Thiele (85. Leander-Achim Stübig), Manuel Straube (90. Patrick Kistner), Daniel Ruppelt, Joey Ben Bock, Noah Dominik Mook (64. Cemre Görgülü), Paul Wolf (59. Jasper Schmiedel), Devran Kara (30. Hadi Abou-Raya) - Trainer: Christian Kaselowsky
VfL/TSKV Oker: Pierre Holzberg, Domink Zellmer, Dennis Zellmer, Timo Geldmacher (88. Souleymane Kone), Mehmet-Ali Tozlu, Serwann Altekin, Jannik Kassebaum (70. Noure Rashad), Alex Tang (65. Laldaogo Hashim Hamed Segueda), Mehmet Gemici (46. Chiemerie Nwankwo), Taha Nabhani, El Moustapha Zein El Ghacem - Trainer: Mehmet-Ali Tozlu
Tore: 1:0 Joey Ben Bock (17.)
SC Gitter – FC Ilsetal 6:0
Der SC Gitter setzte sich souverän und ohne Gegentor gegen den FC Ilsetal durch. Bereits zur Pause führte Gitter durch ein Tor von Roman Heneha, danach erhöhten Maik Neugebauer und Benjamin Cuda mit einem Doppelpack das Ergebnis deutlich. Jannis Rost und Thilo Adam sorgten in der Schlussphase für den klaren Endstand. Mit dem höchsten Sieg des Spieltags führt Gitter die Tabelle mit 3 Punkten und 6:0 Toren an
SC Gitter – FC Ilsetal 6:0
SC Gitter: Daniel Seidel, Erik Jaschkowitz, Maik Neugebauer (75. Dustin Günther), Lauritz Hecker, Tim Behre (62. Jannis Rost), Leonik Quadt, Benjamin Cuda (77. Sion Jordy Tuttaß), Roman Heneha (75. Jonas Speitelsbach), Luca Rosowski (62. Ben Peinemann), Florian Gashi, Thilo Adam - Trainer: Michael Bock - Trainer: Dustin Günther - Trainer: Nico Nödler - Trainer: Eduard Spissak
FC Ilsetal: Niklas Pillasch, Jasper Seifried, Tim-Lennart Wilkens, Pascal Nagel (39. Leon Merkel), Julian Blume (88. Noah Scholz), Nils Schlochtermeyer, Justin Biehl (60. Dominik Schulze), Niklas Fritz, Felix Wilkens, Finn Tost, Marlon Anders - Trainer: Bilal Kötüz
Tore: 1:0 Roman Heneha (29.), 2:0 Maik Neugebauer (59.), 3:0 Benjamin Cuda (61.), 4:0 Benjamin Cuda (75.), 5:0 Jannis Rost (85.), 6:0 Thilo Adam (90.)
FC Viktoria Thiede – VfL Salder 2:0
Aufsteiger Viktoria Thiede setzte sich mit zwei Treffern durch Atav und Pramme früh ab und brachte den Sieg über die Zeit. VfL Salder musste sich ohne eigenen Torerfolg geschlagen geben. Mit dem Dreier rangiert Thiede auf Rang vier.
FC Viktoria Thiede – VfL Salder 2:0
FC Viktoria Thiede: Lenn Radtke, Bünyamin Öztürk (75. Luis Berkefeld), Devin Joel Liehr (83. Merim Rozajac), Cagatay Uzunhan (46. Nico Bartz), Arda Özdemir (63. Nico Schulz), Muhammed Ulusal, Muhammed Emin Atav (77. Daniel Salge), Berdan Güngör, Dennis Schmidt, Marvin Pramme, Michael Pasch
VfL Salder: Nick Schönwiese, Marco Schanowski, Max Scherger (81. Dominik Schaumann), Andre Botta, Christoph Schneider (56. Moritz Pyrskalla), Anzelu-Michel Pokos, Jan Wiegleb, Ahmet Toprak, Joshua-Tjorven Roth, Marlon-Romeo Käpernick (56. Thomas Wendel), Lorenz Constantin Ebrecht (60. Leander Goes) - Trainer: Staneslav Gross - Trainer: Roman Kechter - Trainer: Sascha Wiegleb
Tore: 1:0 Muhammed Emin Atav (6.), 2:0 Marvin Pramme (46.)
Goslarer SC 08 – SV Union Salzgitter 2:2
Ein umkämpftes Remis sahen die Zuschauer in Goslar, wo der Gastgeber zwei Mal in Führung ging, Union Salzgitter aber immer wieder zurückkam. Die Tore fielen in der zweiten Halbzeit durch Malandrino, Moreno, Feldberg und Sprengelmeyer.
Goslarer SC 08 – SV Union Salzgitter 2:2
Goslarer SC 08: Yendrik Frank (66. Jonas Sprengelmeyer), Santino Jandik, Jonas-Maximilian Gaida, Kilian Kirchner (82. Karim Ben Guedria), Matteo Kurtz, Tyler Kyell Bauer, Marvin Weiske, Henrik Möker, Kevin Doci (60. Nikolas Zink), Raul-Lora Moreno, Till Fischer - Trainer: Ingo Vandreike
SV Union Salzgitter: Yannik Fricke, Len Feldberg, Justin Ruhrmann, Sören Arzbach, Jan Jaczak, Marvin Malandrino, Sebastian Bischoff, Florian Koziol (82. Tim Fröhlich), Florian Lukas Müller, Maximilian Müller, Hannes Krüger - Trainer: Lars Freytag
Tore: 0:1 Marvin Malandrino (53.), 1:1 Raul-Lora Moreno (63.), 1:2 Len Feldberg (83.), 2:2 Jonas Sprengelmeyer (86.)
SV Wendessen – SV Kissenbrück 7:1
Wendessen startete furios und drehte einen frühen Rückstand gegen Kissenbrück schnell um. Die Gäste konnten nur kurzzeitig mithalten, bevor Wendessen mit schnellen Toren durch Winter, Marktl und Karkowski das Spiel kontrollierte. Grabowski und Fakhreldine machten mit weiteren Treffern den deutlichen Sieg perfekt. Dank des Torfurors steht Wendessen mit 3 Punkten und 7:1 Toren an der Spitze.
SV Kissenbrück – SV Wendessen 1:7
SV Kissenbrück: Robin Brennscke
SV Wendessen: Rene Marktl, Abed-El-Meneem Fakhreldine, Leon Grabowski, Sandro Karkowski, Waldemar Winter - Trainer: Pascal Gos
Tore: 1:0 Robin Brennscke (15.), 1:1 Waldemar Winter (28.), 1:2 Rene Marktl (32.), 1:3 Sandro Karkowski (33.), 1:4 Leon Grabowski (40.), 1:5 Abed-El-Meneem Fakhreldine (60.), 1:6 Leon Grabowski (80.), 1:7 Abed-El-Meneem Fakhreldine (86.)
MTV Salzdahlum – KSV Vahdet Salzgitter 4:1
Salzdahlum setzte sich nach einem schnellen Ausgleich durch Vahdet klar durch. Phil Syfus mit einem Doppelpack sowie Charfi und Hennecke sorgten für die Tore gegen einen zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Mit drei Punkten liegt Salzdahlum damit auf Rang drei.
MTV Salzdahlum – KSV Vahdet Salzgitter 4:1
MTV Salzdahlum: Julian Lips, Louis Berger, Yannis Krüger, Sipan Hamko, Thore Oehlmann, Linus Hennecke, Phil Syfus, Kerim-Cedric Charfi (72. Tobias Prill), Niklas Wittchen (88. Moritz Schäfer), Kai Schermer, Paul Jonathan Taege - Trainer: Julian Scheer - Trainer: Jens Hueske
KSV Vahdet Salzgitter: Timofej Babasalin, Sabri Pugar, Tayfun Durmus, Hamza Kocabey (70. Berkay Capar), Jeremy-Nnamdi Uche, Bayram Üsküplü, Maximilian Meinhardt (64. Mehmet Emre Bayrakdar), Kaan Öztürk (64. Dogukan Baloglu), Dzelal Grosonja, Ivan Richir Tchani Fongang, Goekhan Yilmaz (27. Ranko Sankovic) - Trainer: Amir Hadziavdic
Tore: 1:0 Phil Syfus (3.), 1:1 Ivan Richir Tchani Fongang (16.), 2:1 Phil Syfus (51.), 3:1 Kerim-Cedric Charfi (57.), 4:1 Linus Hennecke (84.)