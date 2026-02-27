Gitter gegen Üfingen, Wendessen und KSV Vahdet mit 6-Punkte-Spiel

– Foto: Danny Taubert

Zum Pflichtspielauftakt 2026 richtet sich der Blick zunächst nach oben: Der MTV Wolfenbüttel II führt die Tabelle mit 39 Punkten aus 16 Spielen an, Verfolger TSG Bad Harzburg lauert mit 32 Zählern bei zwei Spielen weniger. Dahinter hat sich ein breites Verfolgerfeld formiert, während für Kissenbrück und Ilsetal im Tabellenkeller ein guter Start von Nöten ist um die Lücke nach oben zu schließen

Der SV Wendessen steht bei 20 Punkten und benötigt Abstand zur Abstiegszone. Mit dem KSV Vahdet Salzgitter reist ein direkter Tabellennachbar an, der 23 Zähler auf dem Konto hat. Beide Teams bewegen sich im engen Mittelfeld, wo kleine Serien große Sprünge ermöglichen. Entsprechend intensiv dürfte das Ringen um die Kontrolle im Zentrum werden.

MTV Wolfenbüttel II – SV Fortuna Lebenstedt Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel II geht mit der stärksten Offensive (61 Tore) und der stabilsten Defensive (17 Gegentreffer) ins Heimspiel. Der SV Fortuna Lebenstedt rangiert mit 22 Punkten im Mittelfeld und hat sich bislang als schwer auszurechnender Gegner präsentiert. Die Gastgeber wollen ihre Position behaupten und den Vorsprung zumindest konservieren. Lebenstedt kann befreit aufspielen und auf eine Überraschung hoffen.

SC Gitter – TSV Üfingen Der SC Gitter steht mit 27 Punkten als Anführer des weiten Tabellenmittelfeds da und will den Anschluss nach ganz oben halten. Der TSV Üfingen hat aus 13 Spielen 21 Punkte geholt und liegt trotz weniger Partien in Schlagdistanz zum oberen Drittel.

VfL/TSKV Oker – FG Vienenburg-Wiedelah Der VfL/TSKV Oker kämpft mit 14 Punkten um den Klassenerhalt und muss insbesondere defensiv zulegen. Die FG Vienenburg-Wiedelah spielt als Aufsteiger eine starke Saison und steht mit 26 Zählern auf Rang fünf. Für Oker ist es ein Gradmesser gegen eines der formstärkeren Teams der Hinrunde. Vienenburg-Wiedelah könnte mit einem Auswärtssieg den Druck auf das Spitzenquartett erhöhen und sich Luft im Mittelfeld verschaffen.

FC Ilsetal – FC Viktoria Thiede Für den FC Ilsetal beginnt das neue Jahr mit einer anspruchsvollen Aufgabe, sieben Punkte bedeuten aktuell Rang 15. Der Aufsteiger FC Viktoria Thiede hat sich mit 23 Zählern im gesicherten Mittelfeld etabliert. Während Ilsetal dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg braucht, kann Thiede mit einem Sieg weiter Abstand nach unten schaffen. Die Rollen scheinen verteilt, der Druck liegt klar bei den Gastgebern.

VfL Salder – SV Kissenbrück Der VfL Salder steht bei 20 Punkten und will den Blick nach unten schnellstmöglich korrigieren. Schlusslicht SV Kissenbrück hat erst vier Punkte gesammelt und stellt mit 65 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga. Für Salder ist es eine Gelegenheit, das eigene Konto auszubauen. Kissenbrück dagegen benötigt jeden Zähler im Kampf um den Anschluss.

