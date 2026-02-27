 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Gitter gegen Üfingen, Wendessen und KSV Vahdet mit 6-Punkte-Spiel

Die Bezirksliga Braunschweig 3 kehrt aus der Winterpause zurück

von NB · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Danny Taubert

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 3
Vienenburg
Vikt. Thiede
Kissenbrück
Union Salzg

Zum Pflichtspielauftakt 2026 richtet sich der Blick zunächst nach oben: Der MTV Wolfenbüttel II führt die Tabelle mit 39 Punkten aus 16 Spielen an, Verfolger TSG Bad Harzburg lauert mit 32 Zählern bei zwei Spielen weniger. Dahinter hat sich ein breites Verfolgerfeld formiert, während für Kissenbrück und Ilsetal im Tabellenkeller ein guter Start von Nöten ist um die Lücke nach oben zu schließen

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
15:00

SV Wendessen – KSV Vahdet Salzgitter

Der SV Wendessen steht bei 20 Punkten und benötigt Abstand zur Abstiegszone. Mit dem KSV Vahdet Salzgitter reist ein direkter Tabellennachbar an, der 23 Zähler auf dem Konto hat. Beide Teams bewegen sich im engen Mittelfeld, wo kleine Serien große Sprünge ermöglichen. Entsprechend intensiv dürfte das Ringen um die Kontrolle im Zentrum werden.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
13:00

MTV Wolfenbüttel II – SV Fortuna Lebenstedt

Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel II geht mit der stärksten Offensive (61 Tore) und der stabilsten Defensive (17 Gegentreffer) ins Heimspiel. Der SV Fortuna Lebenstedt rangiert mit 22 Punkten im Mittelfeld und hat sich bislang als schwer auszurechnender Gegner präsentiert. Die Gastgeber wollen ihre Position behaupten und den Vorsprung zumindest konservieren. Lebenstedt kann befreit aufspielen und auf eine Überraschung hoffen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
15:00

SC Gitter – TSV Üfingen

Der SC Gitter steht mit 27 Punkten als Anführer des weiten Tabellenmittelfeds da und will den Anschluss nach ganz oben halten. Der TSV Üfingen hat aus 13 Spielen 21 Punkte geholt und liegt trotz weniger Partien in Schlagdistanz zum oberen Drittel.

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
16:00

VfL/TSKV Oker – FG Vienenburg-Wiedelah

Der VfL/TSKV Oker kämpft mit 14 Punkten um den Klassenerhalt und muss insbesondere defensiv zulegen. Die FG Vienenburg-Wiedelah spielt als Aufsteiger eine starke Saison und steht mit 26 Zählern auf Rang fünf. Für Oker ist es ein Gradmesser gegen eines der formstärkeren Teams der Hinrunde. Vienenburg-Wiedelah könnte mit einem Auswärtssieg den Druck auf das Spitzenquartett erhöhen und sich Luft im Mittelfeld verschaffen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
15:00

FC Ilsetal – FC Viktoria Thiede

Für den FC Ilsetal beginnt das neue Jahr mit einer anspruchsvollen Aufgabe, sieben Punkte bedeuten aktuell Rang 15. Der Aufsteiger FC Viktoria Thiede hat sich mit 23 Zählern im gesicherten Mittelfeld etabliert. Während Ilsetal dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg braucht, kann Thiede mit einem Sieg weiter Abstand nach unten schaffen. Die Rollen scheinen verteilt, der Druck liegt klar bei den Gastgebern.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
15:00

VfL Salder – SV Kissenbrück

Der VfL Salder steht bei 20 Punkten und will den Blick nach unten schnellstmöglich korrigieren. Schlusslicht SV Kissenbrück hat erst vier Punkte gesammelt und stellt mit 65 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga. Für Salder ist es eine Gelegenheit, das eigene Konto auszubauen. Kissenbrück dagegen benötigt jeden Zähler im Kampf um den Anschluss.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
15:00

SV Union Salzgitter – MTV Salzdahlum

Der SV Union Salzgitter rangiert mit 24 Punkten im soliden Mittelfeld, hat aber noch Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte. Der MTV Salzdahlum steckt mit 14 Punkten im unteren Bereich fest und braucht dringend Stabilität. Union kann mit einem Heimsieg den Abstand zu den Abstiegsrängen komfortabel halten. Salzdahlum steht bereits früh im Jahr vor einer richtungsweisenden Partie.