#girlskickit -Talkrunde Badischer Fußballverband +++ Quatschen mit Profifußballerinnen

Karlsruhe/Freiburg/Stuttgart. Die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg veranstalten im Rahmen der #girlskickit-Kampagne die erste Maßnahme des Jahres 2023. Vier baden-württembergische Vorbilder werden in einer Online-Talkrunde der BW-Community Rede und Antwort stehen. Dabei dürfen sich alle interessierten Mädchen und Jungs am 25. Januar um 18 Uhr live über ein Team-Online-Event zuschalten.