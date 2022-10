– Foto: Daniel Hengst

"Girls kick it" Badischer Fußballverband +++ In ganz Baden-Württemberg

Karlsruhe/Stuttgart/Freiburg. Die anhaltende Welle der Begeisterung für den weiblichen Fußball nutzen die Fußballverbände in Baden-Württemberg und bieten ab sofort ein neues Informationsangebot für den Frauen- und Mädchenfußball an. Eine interaktive Karte zeigt, in welchen Fußballvereinen ein Angebot für Frauen und Mädchen vorhanden ist.

Die Google Map dient zukünftigen Spielerinnen oder deren Eltern als digitale Anlaufstelle, um einen Verein in Wohnortnähe zu finden. Dabei können die Ergebnisse in der Karte nach sechs Rubriken in den Altersklassen von den Frauen bis zu den E-Juniorinnen gefiltert werden. Zugrunde liegen die Mannschaftsmeldungen für die Saison 2022/23, die den drei Fußballverbänden vorliegen. Ein Link führt vom Suchergebnis direkt zum Verein. Die angezeigten und zusätzliche Vereine können freilich auch über Angebote im Frauen- und Mädchenfußball über Spielbetrieb hinaus verfügen, wie zum Beispiel Schnupperangebote oder Aktionstage. Instagram als Plattform für den weiblichen Fußball Die Kampagne "Girls kick it" verfolgt das Ziel, die Sichtbarkeit des Mädchen- Frauenfußballs weiter zu erhöhen, gleichzeitig die Anerkennung und Reichweite nachhaltig zu steigern und mehr Spielerinnen für den Fußball in Baden-Württemberg zu begeistern.