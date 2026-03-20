 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Girls Day 2026 bei TSV Gilching-Argelsried

von Georg Bakalorz · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser

Du hast Lust auf Fußball, Teamgeist und jede Menge Spaß?

Dann komm zu unserem Girls Day beim TSV Gilching-Argelsried!

Wir laden alle fußballbegeisterten Mädchen – egal ob Anfängerin oder mit Erfahrung – zu einem kostenlosen Probetraining ein. Lerne unser Team kennen, probiere dich am Ball aus und entdecke, wie viel Freude Fußball macht!

👉 Einfach vorbeikommen und mitmachen – wir freuen uns auf dich!