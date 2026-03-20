Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Girls Day 2026 bei TSV Gilching-Argelsried
von Georg Bakalorz · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser
Du hast Lust auf Fußball, Teamgeist und jede Menge Spaß?
Dann komm zu unserem Girls Day beim TSV Gilching-Argelsried!
Wir laden alle fußballbegeisterten Mädchen – egal ob Anfängerin oder mit Erfahrung – zu einem kostenlosen Probetraining ein. Lerne unser Team kennen, probiere dich am Ball aus und entdecke, wie viel Freude Fußball macht!
👉 Einfach vorbeikommen und mitmachen – wir freuen uns auf dich!