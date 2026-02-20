Gipfeltreffen zum Rückrundenauftakt in der Frauen-Mittelrheinliga

– Foto: Boris Hempel

Am Sonntag startet auch die Frauen-Mittelrheinliga in die Rückrunde. Während Tabellenführer Südwest Köln direkt im Topspiel gefordert ist, kämpfen andere Teams um wichtige Zähler im engen Mittelfeld oder im Abstiegskampf.

Ein besonderes Duell steigt zwischen TuS Homburg-Bröltal und der dritten Mannschaft des 1. FC Köln. Die Kölnerinnen treten außer Konkurrenz an, die Partie fließt somit nicht in die Wertung ein. Für THB-Coach Mats Bollmann ist es dennoch ein wichtiger Härtetest: „Ich bin froh, dass wir die Gelegenheit haben, gegen einen guten Gegner unsere Form zu testen.“ Die Vorbereitung sei „holprig“ verlaufen, immer wieder seien Einheiten ausgefallen, weshalb die Automatismen noch nicht wie gewünscht greifen. Nach dem unglücklichen 0:1 im FVM-Pokal gegen Waldenrath-Straeten sieht Bollmann Defizite in Präzision und Cleverness im letzten Drittel. „Mit diesen Defiziten müssen wir uns auseinandersetzen“, betont er, kündigt aber an: „Wir gehen es am Sonntag wie ein Meisterschaftsspiel an.“

Den Auftakt macht das Duell zwischen TuS 08 Jüngersdorf und Casa Espana. Jüngersdorf überwinterte mit 12 Punkten auf Rang neun. Alle 12 Punkte wurden aus den letzten fünf Spielen vor der Pause geholt. Mit einem Sieg könnte man sogar nun an Casa, aktuell siebter mit 14 Punkten, vorbeiziehen. Trainer Hans-Josef Ohrem erinnert jedoch an das Hinspiel: „Mit Casa de Espana kommt im ersten Spiel der Rückrunde eine Mannschaft, die uns im Hinspiel den Schneid abgekauft hat. Das dürfen wir uns diesmal nicht noch einmal passieren lassen.“ Er erwartet „ein enges, intensives Spiel gegen einen gut organisierten Gegner“, betont aber zugleich: „Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, mutig auftreten und in den Zweikämpfen dagegenhalten, dann haben wir gute Chancen, die Punkte in Jüngersdorf zu behalten.“

Im Hürtgenwald empfängt Aufsteiger SC Alemannia Straß den Tabellenvierten SV Menden. Straß brennt nach der knappen Niederlage im Hinspiel auf Wiedergutmachung. Trainer Sascha Schmitz macht keinen Hehl aus der Motivation: „Nach der knappen Niederlage im Hinspiel brennen wir darauf, gegen den spielstarken SV Menden Wiedergutmachung zu betreiben.“ Trotz personeller Sorgen wolle man „den Schwung des letzten Erfolgs nutzen und im Hürtgenwald wieder alles raushauen“. Sein klares Ziel: „Wir brauchen die Punkte für den Klassenerhalt – und dafür wird die Mannschaft alles investieren.“

Das Highlight des Spieltags steigt in Köln: Tabellenführer DJK Südwest Köln (31 Punkte, ungeschlagen) empfängt Verfolger SV Allner-Bödingen. Allner verlor bislang nur einmal – im Hinspiel gegen Südwest (2:4). Trainer Jesse Muambay freut sich auf das Duell: „Wir freuen uns auf das Topspiel direkt am ersten Spieltag der Rückrunde. Die beiden stärksten Teams der Liga treffen aufeinander.“ Seine Mannschaft gehe „sehr fokussiert und konzentriert“ in die Partie. „Wir wollen Südwest möglichst lange das Leben schwer machen und natürlich auch die drei Punkte mitnehmen. Wir wissen, wie gefährlich sie sind, deswegen gehen wir nicht naiv in dieses Spiel, sondern sehr bedacht.“ Er rechnet mit „einem engen, körperbetonten Spiel – aber genau solche Herausforderungen lieben wir.“

Zum Abschluss empfängt der Tabellendritte Alemannia Aachen das Schlusslicht SV Bergfried Leverkusen. Aachen will den Heimvorteil nutzen. Trainer Gökhan Demirci betont: „Aufgrund unserer Tabellensituation und mit dem Heimvorteil im Rücken wollen wir unbedingt mit einem Sieg und drei Punkten in die Rückrunde starten.“ Defensiv gelte es, „kompakt zu stehen, die Räume eng zu machen und konsequent im Zweikampf zu arbeiten“. Offensiv wolle man „mutig auftreten, schnell umschalten und unsere Chancen effektiv nutzen“. Trotz personeller Ausfälle gehe man „motiviert und fokussiert“ in die Partie.

Bergfried-Coach Sebastian Finster sieht seine Mannschaft als Außenseiter: „Für das Spiel gegen Aachen sind wir klarer Außenseiter.“ Die angespannte Personalsituation erschwere die Aufgabe zusätzlich. „Wir werden versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten und die starke Offensive der Aachener mit Aggressivität zu zermürben. Es wird ein sehr hartes Stück Arbeit.“