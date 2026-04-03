Gipfeltreffen: Wer gewinnt das Verfolgerduell A-Kl.Mitte

AUGSBURG – Am kommenden Samstag um 13:30 Uhr richtet sich der Blick der Fußballfans auf das Topspiel der AK Augsburg Mitte. Wenn der FC HELLAS Augsburg die DJK Göggingen empfängt, trifft geballte Offensivkraft auf tabellarische Beständigkeit. Ein Duell, das nicht nur spielerische Klasse verspricht, sondern auch richtungsweisend für den Aufstiegskampf ist.
Die Gäste der DJK Göggingen reisen mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein an. Nach dem souveränen 4:1-Erfolg gegen den PSV Augsburg am letzten Spieltag rangiert das Team mit 29 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Besonders die psychologische Komponente spricht für die Gäste: Bereits im Hinspiel behielten sie mit einem deutlichen 3:0-Sieg die Oberhand. Die Marschroute für Samstag ist klar: Den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen und den Anschluss an die Spitze halten.
Doch der FC HELLAS Augsburg ist alles andere als ein leichter Gegner. Mit 41 erzielten Treffern stellen die Hausherren eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Dass sie auf Lauerstellung (28 Punkte, Platz 4) liegen, verdanken sie einer konstanten Punkteausbeute von zehn Zählern aus den letzten fünf Partien.
Allerdings musste die Mannschaft zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Bei der überraschenden 2:3-Niederlage gegen den FSV Inningen zahlte man einen hohen Preis für zu viel Selbstsicherheit. Eine missglückte Rotation und die gnadenlose Kaltschnäuzigkeit der Walser-Elf vor dem Tor sorgten für ein bitteres Ende der Serie. „Wir haben den Gegner unterschätzt, das wird uns kein zweites Mal passieren“, so der Tenor aus dem Lager der Hellas-Kicker.
Statistisch gesehen dürfen sich die Zuschauer auf ein wahres Torspektakel freuen. Beide Teams erzielen im Schnitt mehr als zwei Treffer pro Partie und verbuchten in dieser Saison bereits jeweils neun Siege. In diesem Showdown der Aufstiegsaspiranten (ein passendes Synonym für „Schwergewichte“) gibt es keinen klaren Favoriten.
Während Göggingen die defensive Stabilität aus dem Hinspiel wiederholen will, brennt HELLAS darauf, die Scharte aus der Vorwoche auszuwetzen und mit einem Heimsieg an den Gästen vorbeizuziehen.
Die Fakten zum Spiel:
Anpfiff: Samstag, 13:30 Uhr
Ausgangslage: Platz 3 (29 Pkt.) gegen Platz 4 (28 Pkt.)
Hinspiel: 3:0 für DJK Göggingen