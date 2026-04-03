Gipfeltreffen: Wer gewinnt das Verfolgerduell A-Kl.Mitte von Goran Lopacanin · 03.04.2026, 21:15 Uhr · 0 Leser

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AUGSBURG – Am kommenden Samstag um 13:30 Uhr richtet sich der Blick der Fußballfans auf das Topspiel der AK Augsburg Mitte. Wenn der FC HELLAS Augsburg die DJK Göggingen empfängt, trifft geballte Offensivkraft auf tabellarische Beständigkeit. Ein Duell, das nicht nur spielerische Klasse verspricht, sondern auch richtungsweisend für den Aufstiegskampf ist.

Göggingen mit Rückenwind Die Gäste der DJK Göggingen reisen mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein an. Nach dem souveränen 4:1-Erfolg gegen den PSV Augsburg am letzten Spieltag rangiert das Team mit 29 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Besonders die psychologische Komponente spricht für die Gäste: Bereits im Hinspiel behielten sie mit einem deutlichen 3:0-Sieg die Oberhand. Die Marschroute für Samstag ist klar: Den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen und den Anschluss an die Spitze halten. HELLAS setzt auf Offensiv-Spektakel Doch der FC HELLAS Augsburg ist alles andere als ein leichter Gegner. Mit 41 erzielten Treffern stellen die Hausherren eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Dass sie auf Lauerstellung (28 Punkte, Platz 4) liegen, verdanken sie einer konstanten Punkteausbeute von zehn Zählern aus den letzten fünf Partien.