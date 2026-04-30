Gipfeltreffen unter Flutlicht

Der 23. Spieltag der Kreisliga Mitte-Nord serviert am Donnerstagabend genau das, was der Saisonendspurt braucht: Tabellenführer gegen Verfolger, Flutlicht gegen Frühlingsabend und 90 Minuten, in denen sich die Meisterfrage zumindest ein kleines Stück sortieren könnte. Wenn der FC Wesuwe um 19.30 Uhr den SV Raspo Lathen empfängt, ist es nicht einfach nur ein Nachholspiel, es ist ein echtes Sechs-Punkte-Duell im oberen Regal.

Die Gäste aus Lathen kommen als Spitzenreiter nach Wesuwe und haben derzeit 44 Punkte auf dem Konto. Besonders beeindruckend: Mit 55 erzielten Treffern stellt Raspo die gefährlichste Offensive der Liga und untermauerte das zuletzt mit dem wilden 5:3-Heimsieg gegen Rot-Weiß Heede. Die Mannschaft hat damit nicht nur den Platz an der Sonne verteidigt, sondern auch ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet: Wer an Raspo vorbei will, muss derzeit erst einmal vier, besser fünf Tore schießen.

Wesuwe kämpft um den Anschluss und setzt auf Heimstärke

Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete torlos 0:0, ein Ergebnis, das aus Lathener Sicht diesmal zu wenig wäre. Denn mit einem Auswärtssieg könnte der Tabellenführer seinen Vorsprung im Meisterrennen weiter stabilisieren und einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten.

Doch der FC Wesuwe wird sich kaum als Statist im Topspiel verstehen. Die Gastgeber rangieren mit 41 Punkten unmittelbar in Schlagdistanz zur Spitze und wissen: Ein Heimsieg würde das Titelrennen wieder komplett öffnen. Nach zuletzt wechselhaften Wochen zeigte Wesuwe immer wieder, dass man gerade gegen die Spitzenteams unangenehm, robust und schwer zu bespielen ist.

Vor eigenem Publikum will der FCW nun genau diese Rolle annehmen, der Jäger, der dem Spitzenreiter die erste richtig tiefe Delle verpasst. Die Vereinsbotschaft ist eindeutig: Im Saisonendspurt sollen die Punkte in Wesuwe bleiben, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Viel mehr als nur drei Punkte

Rechnerisch trennen beide Mannschaften lediglich drei Zähler. Emotional trennt sie am Donnerstagabend vor allem die Frage, wer mit dem besseren Nervenkostüm in die letzten Saisonwochen geht.

Gewinnt Lathen, könnte Raspo im Aufstiegskampf einen echten Big Point landen und die Konkurrenz unter Druck setzen. Gewinnt Wesuwe, wird der Kampf an der Spitze plötzlich wieder ein offenes Gerangel mit mehreren Bewerbern. Ein Remis? Das würde vermutlich eher den Teams dahinter ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Flutlicht, Spitzenspiel, Saisongeruch

Alles ist angerichtet für einen Abend, wie ihn die Kreisliga liebt: enger Tabellenstand, beide Teams mit klarer Ansage, Zuschauer nah am Platz und diese typische Frage ab Minute eins: Wer hält dem Druck stand?

Wesuwe will den Spitzenreiter zu Fall bringen.

Lathen will den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen.

Mehr Topspiel braucht ein Donnerstag im Emsland nicht.