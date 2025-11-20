Gipfeltreffen und Stadioneinweihung in Strassen

Mit einem neuen Trainer wird Aufsteiger Mamer versuchen, seinen Negativtrend zu beenden. Vom Papier her und auf die letzten Wochen geschaut sollten die Gäste aus Hostert zwar über die besseren Karten verfügen, doch Mamer nutzte die Länderspielpause um (erfolgreich) zu testen und wird eine gewisse Unbekannte für die Grünewälder darstellen. Unser Tipp: Unentschieden.

Hesperingen bekommt es am Sonntag mit Mondorf zu tun. Beide Kontrahenten haben nur zwei ihrer letzten fünf Partien gewinnen können. Hatte der neue Swift-Trainer El Foukhari im Pokal gegen Hostert nur wenig Zeit, sein Team einzustellen, so dürfte auch ihm die Länderspielpause recht gewesen sein. Es deutet sich ein offenes Duell an. Unser Tipp: Unentschieden.

Nach vier Niederlagen am Stück riskiert Rosport am Wochenende in den Abstiegsstrudel zu geraten. Zwar fehlte es seinen Gästen von F91 zuletzt an Ergebniskonstanz, dennoch wird der Tabellendritte beim Zehnten als Favorit antreten. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Auch in Petingen spricht der Trend für die Gäste, wenn auch weniger klar. Rekordmeister Jeunesse Esch ist nämlich im Südwesten zu Gast und dies mit drei Siegen in Serie in der Liga. Die UTP durchlief im gleichen Zeitraum ein wahres Wechselbad der Gefühle. Wir erkennen leichte Vorteile bei den Eschern. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Niederkorn hat einen starken Aufsteiger aus Canach zu Besuch. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, das sich mit Blick auf die Formentwicklungen offen ankündigt. Natürlich liegen die Ansprüche beider Teams weit auseinander, der Druck dürfte bei Niederkorn und seinem frisch gebackenen neuen Nationalspieler Kenan Avdusinovic liegen. Unser Tipp: Heimsieg.

Avdusinovic: „Ich denke, der große Unterschied zum internationalen Niveau ist die Intensität“

„Aus solchen Spielen wie in Belfast und den Trainingslagern bei der Nationalmannschaft nimmt man viel mit, man lernt sehr viel und sieht, wie unsere luxemburgischen Profis trainieren. Man lernt deren Mentalität kennen, aber auch wie Länderspiele gestaltet sind und wie man sie taktisch angeht. Man nimmt z.B. die taktische Seriosität und wie präzise man auf hohem Niveau arbeiten muss mit. Die Begegnung in Nordirland war nicht die intensivste, die ich bisher in meiner Karriere hatte. Man muss bedenken, dass die BGL Ligue auch über sehr gute Spieler verfügt.

Ich denke, der große Unterschied zum internationalen Niveau ist die Intensität, die in einem Spiel länger hoch ist. Wenn in der BGL Ligue Mannschaften die Intensität über 45 Minuten hochhalten können, dann ist dies auf hohem Level über 80 oder 90 Minuten der Fall. Es macht am Ende den Unterschied, dass jede Aktion mit hundert Prozent gespielt wird. In Luxemburg verliert man dagegen ein paarmal den Rhythmus, man hat mal 10, 20 Minuten, in denen man schlechter ist und dann gibt man wieder Gas. Das ist der Unterschied, den ich immer merke. Ansonsten nimmt man mit, wie wichtig Details sind. Man arbeitet viel an diesen, da jedes Detail auf solchem Niveau ein Tor kosten oder zu einem Tor führen kann.“