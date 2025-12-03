Gipfeltreffen und Revanchegelüste – ein Spieltag voller Spannung

In der NOFV-Oberliga Nord verspricht der 16. Spieltag hochintensive Begegnungen – angefeuert durch die Resultate eines ereignisreichen vergangenen Wochenendes, das Tabellenführer Tasmania Berlin stabilisierte, Verfolger SV Lichtenberg 47 pushte und im Tabellenkeller neue Hoffnung entfachte.

Anker Wismar empfängt nach dem späten 1:1 gegen Rathenow eine Rostocker Reserve, die trotz der jüngsten 2:4-Niederlage bei Viktoria 1889 Berlin weiterhin auf Augenhöhe mit dem Mittelfeld agiert. Während Anker Wismar am vergangenen Spieltag erst in der 90. Minute durch Christiantus Nnanna Onu den Sieg aus der Hand gab, reist Hansa II mit der Hypothek von vier Gegentoren allein in der ersten Halbzeit an. Beide Teams aus Mecklenburg-Vorpommern liegen punktgleich, doch die Gefühlslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Wismar hat Momentum verspielt, Rostock II sucht nach Fassung. Ein Duell, das gleich zum Auftakt des Spieltags in seiner Bedeutung kaum zu unterschätzen ist. ---

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 19:30 PUSH

Tennis Borussia steht nach dem dramatischen 3:4 gegen Lichtenberg 47 unter Zugzwang. Eine zweimalige Aufholjagd wurde am Ende doch nicht belohnt, was den Abstand zur Spitzengruppe schmerzlich vergrößert hat. Klosterfelde dagegen musste sich am vergangenen Wochenende Dynamo Schwerin mit 0:2 geschlagen geben – zwei späte Gegentore raubten dem Aufsteiger einen möglichen Punktgewinn. Für beide Teams geht es um mehr als nur drei Punkte: Tennis Borussia will den Anschluss nach oben nicht verlieren, Klosterfelde braucht Stabilität im Kampf gegen die unteren Ränge. ---

Siedenbollentin geht nach einem spektakulären 4:3 bei Sparta Lichtenberg mit breiter Brust ins Heimspiel. Allen voran Dreifachtorschütze Daniel Eidtner hatte das Spiel geprägt, während Neustrelitz mit einem spät erkämpften 2:1 in Berlin die Trendwende weiter bestätigt hat. Beide Teams haben sich am vergangenen Spieltag in der Offensive stark präsentiert. Angesichts der jüngsten Ergebnisse verspricht es ein interessantes Duell zu werden. ---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 14:00 PUSH

Sparta Lichtenberg musste trotz großer Moral und mehrfacher Aufholjagd eine bittere 3:4-Heimniederlage hinnehmen. Entsprechend groß ist der Druck, wieder in die Spur zu finden. Mahlsdorf dagegen erlebte bei Tabellenführer Tasmania Berlin eine deutliche 0:3-Niederlage und will dies unbedingt korrigieren. Beide Mannschaften müssen Antworten liefern – ein echtes Charakterspiel in Berlin. ---

Dynamo Schwerin setzte mit einem späten 2:0-Sieg gegen Klosterfelde ein Ausrufezeichen, als Randy Dei und Kingsley Alison Akindele in der Schlussphase die drei Punkte sicherten. Berliner AK dagegen verlor zuhause gegen Neustrelitz und rutscht weiter in gefährliche Tabellenregionen. Die Gäste stehen unter Zugzwang, während Schwerin mit einem weiteren Sieg die Chance hat, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. ---

So., 07.12.2025, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 12:00 PUSH

Eine brisante Partie: Makkabi, das nach dem 2:1 gegen Croatia Berlin und einem Platzverweis über bemerkenswerte Energie verfügte, empfängt nun den Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47 – jener Gegner, der mit einem furiosen 4:3-Sieg bei Tennis Borussia seine Ambitionen unterstrich. Makkabi möchte seine Heimstärke beweisen, doch Lichtenberg reist im vollen Selbstbewusstsein eines Spitzenklubs an. Ein Topduell, das Tempo und Intensität verspricht. ---

Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenkeller – doch Viktoria hat am vergangenen Spieltag ein Lebenszeichen gesendet: Ein 4:2 gegen Hansa Rostock II brachte Hoffnung zurück und zeigte eine Offensivkraft, die man lange vermisst hatte. Croatia dagegen musste sich bei Makkabi trotz eines späten Anschlusstreffers geschlagen geben und hadert zusätzlich mit der Roten Karte gegen Patrick Günter Lux. Viktoria kann mit einem weiteren Sieg den letzten Tabellenplatz verlassen, Croatia droht bei einer Niederlage der tiefe Absturz. ---

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania FSV Optik Rathenow Rathenow 13:00 PUSH