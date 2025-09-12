Gipfeltreffen und Krisenduelle: Der 3. Spieltag in Köln

– Foto: Michael Schmidt

Die Kreisliga A Köln geht in ihre dritte Runde. Während sich an der Spitze ein heißes Duell anbahnt, kämpfen die ersten Vereine schon gegen den Abwärtssog.

Aufsteigerduell mit viel Brisanz Südwest Köln II will nach dem 3:4 in Kalk wieder zurück in die Spur. Trainer Oliver Minasso sieht die Niederlage selbstkritisch: „In Kalk haben wir spät zwei unnötige Gegentore bekommen. Sieht erst einmal unglücklich aus, ist es aber nicht. Sieg für Kalk war also nicht unverdient, weil wir über weite Strecken des Spiels die Spielkontrolle hergegeben haben. Die Niederlage geht also voll auf unsere Kappe und daraus werden wir schnell lernen. Am kommenden Sonntag werden wir es wieder deutlich besser machen.“

Auch Bürrig reist mit klarer Einschätzung an. Trainer Thomas Herrmann erwartet Schwerstarbeit: „Ich denke, dass da mit Südwest ein sehr guter Aufsteiger kommt, wo wir hinfahren. Eine Mannschaft, die mit Sicherheit seit einiger Zeit schon zusammen spielt, die am ersten Spiel auch deutlich gegen Adler Dellbrück gewonnen hat, die letzte Woche glaube ich auch nur knapp verloren hat. (…) Wir müssen halt einfach gucken, dass wir den Elan von letzter Woche durch den 2:1-Sieg gegen Casa zuhause mitnehmen können, dass wir diszipliniert sind, dass wir gut verteidigen und dann dementsprechend was mitnehmen können. (…) Ich sehe Südwest da etwas als Favorit. Aber ich denke, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir da was mitnehmen. Wir fahren natürlich dahin, um zu punkten.“

Casa unter Druck, Poll mit Rückenwind Casa unterlag zuletzt in Bürrig, Poll überraschte mit einem 3:2 gegen Blau-Weiß II. Trainer Ali Bilim warnt dennoch: „Mit Casa erwartet uns eine gut organisierte und spielstarke Mannschaft. Nach ihrer Niederlage am vergangenen Wochenende wollen sie sicher ein anderes Gesicht zeigen. (…) Unser Sieg gegen Blau-Weiß war ein wichtiger Schritt. Die Mannschaft hat nach der Auftaktniederlage eine starke Reaktion gezeigt und sich als Einheit präsentiert. Wir befinden uns weiterhin in einem Findungsprozess. Wir benötigen noch etwas Zeit, sind aber überzeugt, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln.“ Auch Casa-Coach Manuel Sanchez spricht von einer Herausforderung: „Am Sonntag erwartet uns ein sehr starker Gegner! Da wir mit einigen Ausfällen zu rechnen haben, wird es für uns umso schwieriger! Dennoch werden wir ein konkurrenzfähiges Team stellen! Es wird definitiv ein sehr spannendes Kreisliga-A-Spiel.“

West Köln unter Zugzwang West Köln hat noch keinen Punkt und steht bereits früh unter Druck. Trainer Robert Alewell blickt realistisch auf das Heimspiel: „Mit Pesch II erwarten wir einen spielstarken und läuferisch starken Gegner. (…) Meine Mannschaft ist sehr jung, wir hatten letzte Woche fast acht Spieler unter 20 in der Startelf und haben unglücklich verloren, was extrem wehtut. (…) Ich glaube, es ist ein Prozess, der noch sechs bis acht Wochen dauern wird, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag das erste Erfolgserlebnis verbuchen können, weil das der Mannschaft extrem gut tun würde. Ein Punkt oder drei Punkte wären wichtig, um zu merken, dass wir in der Lage sind zu gewinnen.“