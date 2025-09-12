 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
– Foto: Michael Schmidt

Gipfeltreffen und Krisenduelle: Der 3. Spieltag in Köln

Sinnersdorf gegen Stammheim um die Spitze – West Köln hofft auf Befreiungsschlag.

Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Die Kreisliga A Köln geht in ihre dritte Runde. Während sich an der Spitze ein heißes Duell anbahnt, kämpfen die ersten Vereine schon gegen den Abwärtssog.

Aufsteigerduell mit viel Brisanz

Südwest Köln II will nach dem 3:4 in Kalk wieder zurück in die Spur. Trainer Oliver Minasso sieht die Niederlage selbstkritisch: „In Kalk haben wir spät zwei unnötige Gegentore bekommen. Sieht erst einmal unglücklich aus, ist es aber nicht. Sieg für Kalk war also nicht unverdient, weil wir über weite Strecken des Spiels die Spielkontrolle hergegeben haben. Die Niederlage geht also voll auf unsere Kappe und daraus werden wir schnell lernen. Am kommenden Sonntag werden wir es wieder deutlich besser machen.“

Auch Bürrig reist mit klarer Einschätzung an. Trainer Thomas Herrmann erwartet Schwerstarbeit: „Ich denke, dass da mit Südwest ein sehr guter Aufsteiger kommt, wo wir hinfahren. Eine Mannschaft, die mit Sicherheit seit einiger Zeit schon zusammen spielt, die am ersten Spiel auch deutlich gegen Adler Dellbrück gewonnen hat, die letzte Woche glaube ich auch nur knapp verloren hat. (…) Wir müssen halt einfach gucken, dass wir den Elan von letzter Woche durch den 2:1-Sieg gegen Casa zuhause mitnehmen können, dass wir diszipliniert sind, dass wir gut verteidigen und dann dementsprechend was mitnehmen können. (…) Ich sehe Südwest da etwas als Favorit. Aber ich denke, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir da was mitnehmen. Wir fahren natürlich dahin, um zu punkten.“

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
13:00

Casa unter Druck, Poll mit Rückenwind

Casa unterlag zuletzt in Bürrig, Poll überraschte mit einem 3:2 gegen Blau-Weiß II. Trainer Ali Bilim warnt dennoch: „Mit Casa erwartet uns eine gut organisierte und spielstarke Mannschaft. Nach ihrer Niederlage am vergangenen Wochenende wollen sie sicher ein anderes Gesicht zeigen. (…) Unser Sieg gegen Blau-Weiß war ein wichtiger Schritt. Die Mannschaft hat nach der Auftaktniederlage eine starke Reaktion gezeigt und sich als Einheit präsentiert. Wir befinden uns weiterhin in einem Findungsprozess. Wir benötigen noch etwas Zeit, sind aber überzeugt, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln.“

Auch Casa-Coach Manuel Sanchez spricht von einer Herausforderung: „Am Sonntag erwartet uns ein sehr starker Gegner! Da wir mit einigen Ausfällen zu rechnen haben, wird es für uns umso schwieriger! Dennoch werden wir ein konkurrenzfähiges Team stellen! Es wird definitiv ein sehr spannendes Kreisliga-A-Spiel.“

So., 14.09.2025, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
13:15

West Köln unter Zugzwang

West Köln hat noch keinen Punkt und steht bereits früh unter Druck. Trainer Robert Alewell blickt realistisch auf das Heimspiel: „Mit Pesch II erwarten wir einen spielstarken und läuferisch starken Gegner. (…) Meine Mannschaft ist sehr jung, wir hatten letzte Woche fast acht Spieler unter 20 in der Startelf und haben unglücklich verloren, was extrem wehtut. (…) Ich glaube, es ist ein Prozess, der noch sechs bis acht Wochen dauern wird, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag das erste Erfolgserlebnis verbuchen können, weil das der Mannschaft extrem gut tun würde. Ein Punkt oder drei Punkte wären wichtig, um zu merken, dass wir in der Lage sind zu gewinnen.“

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
FC Pesch
FC PeschPesch II
15:30

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
13:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
15:00

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
15:15

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
15:15

So., 14.09.2025, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
17:30

