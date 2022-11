– Foto: Peter Laska

Gipfeltreffen und Kellerduell in Kreisliga Neuthard erwartet Mingolsheim +++ Menzingen muss nach Odenheim +++ Aufsteigerduell in Weiher

Gipfeltreffen, Kellerduell und Aufsteigervergleich - der zwölfte Spieltag der Kreisliga hat einiges zu bieten: An der Spitze duellieren sich Neuthard und Mingolsheim, im Keller messen sich Odenheim und Menzingen. Zudem treffen sich Weiher und Philippsburg

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FV 1912 Wiesental FV Wiesental FC Karlsdorf FC Karlsdorf 14:30 PUSH

Den zweiten Sieg in Folge holte der FV Wiesental – und das trotz langer Unterzahl, wie Resul Polat berichtete: „Das Spiel in Philippsburg haben wir verdient gewonnen. Obwohl wir 65 Minuten in Unterzahl agiert haben, hat die Mannschaft zusammen gut verteidigt und ein guten Fußball gespielt.“

Drei Punkte mehr hat der nächste Kontrahent auf dem Konto, der im Gegensatz zu Wiesental auch sein Pokalspiel gewann, doch auch gegen den starken FC Karlsdorf will Polat punkten: „Jetzt kommt ein Gegner, der seit Beginn der Runde unter den Top Fünf ist. Wir möchten unseren Aufwärtstrend weiterführen, es wird sicherlich ein interessantes Duell.“ „Ich hatte es ja bereits im Vorbericht angedeutet, dass Spiele gegen Stettfeld immer knapp und umkämpft sind. Das hat sich auch wieder bestätigt“, fühlte sich Maximilian Löchner nach dem Duell mit Stettfeld von seiner Prognose bestätigt. Warum sich sein Team durchsetzte, erklärte der folgendermaßen: „Wir erwischten einen Start nach Maß. Nach noch nicht mal fünf Minuten lagen wir mit zwei Toren in Front. Noch 30 Minuten stand es schon wieder 2:2. In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten genügend Chancen, das Spiel zu entscheiden. Kurz vor Schluss konnten wir den Lucky Punch erzielen und uns die drei Punkte sichern.“ Anerkennende Worte hatte er auch für den Gegner übrig: „Für mich ist es unerklärlich, wie Elvis mit seinen Jungs da unten stehen kann. Spielerisch gehören sie für mich ins obere Drittel. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass sie sich in den nächsten Spielen von da unten absetzen werden.“

Mit drei Ligasiegen sowie dem Einzug ins Pokalhalbfinale im Rücken geht es nun zum FV Wiesental. „Mit dem Zwölfer treffen wir auf eine Mannschaft, die wie wir aus einer ‚englischen Woche‘ kommt. Die letzten Woche haben gezeigt, dass die Wiesentaler gut in Form sind. Sie stellen einen der stärksten Angriffsreihen der Liga. In der Vergangenheit waren Spiele gegen den Zwölfer immer torreich. Mich würde es nicht wundern, wenn es diesmal wieder so wäre - hoffentlich mit dem besseren Ende für uns“, freut sich Löchner auf eine interessante Partie. PROGNOSE:

Nur wenige Punkte trennen den FV Wiesental vom FC Karlsdorf. Es darf also ein Duell auf Augenhöhe erwartet werden.

Von einer ärgerlichen Niederlage in Karlsdorf berichtete Elvis Karam. „In Karlsdorf haben wir eine vermeidbare Niederlage kassiert. Nach vier Minuten liegen wir schon mit 0:2 hinten. Da waren einige mit den Gedanken noch überhaupt nicht beim Spiel. Danach fanden wir immer besser ins Spiel und gleichen verdient zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit war es ein Hin und Her. Auch wir haben uns Chancen, davon eine riesige frei vor dem Torwart, herausgespielt. Den Siegtreffer macht dann Mario Peekes für den FCK. Bei seinem Abschluss hat man gesehen, dass er diesen Treffer unbedingt machen wollte. Das war dann der kleine Unterschied, der oftmals über Sieg oder Niederlage entscheidet.“

Erfreulicher lief es für Stettfeld dagegen unter der Woche im Kreispokal. Aus dem Weiterkommen gegen den FV Wiesental zieht Karam auch Kraft für das Ligaspiel gegen den TSV Wiesental: „Wir haben im Pokalspiel gegen den Zwölfer gezeigt, worauf es ankommt, wenn du gegen Spitzenmannschaften antrittst. Gegen solch ein Team spielen wir am Sonntag wieder. Du darfst dir keine Fehler erlauben, denn die werden eiskalt bestraft. Wir müssen gut gegen den Ball arbeiten, intensive Zweikämpfe führen, aber auch wieder unsere fußballerischen Lösungen finden. Der TSV Wiesental ist eine super Mannschaft mit hoher Qualität in allen Mannschaftsteilen. Das haben wir auch und daher werden Wille, Einsatz und mentale Stärke entscheidend sein. Ich bin überzeugt, der Sieg am Dienstag hat uns hierfür sehr gutgetan.“ Die zweite Niederlage in Folge handelte Tim Ronecker kurz ab: „Absolut verdienter Sieg, Glückwunsch an Neuthard zu einer guten Leistung und wichtigen drei Punkte im Aufstiegsrennen.“

Der Wiesentaler Spielertrainer will nun aber wieder punkten: „Zwei spiele hintereinander verloren haben wir schon lange nicht mehr, drei sollten es nicht werden. Wir versuchen, in Stettfeld zu punkten.“ PROGNOSE:

In der Liga tut sich Stettfeld schwer, im Pokal läuft es dagegen. Der erneute Einzug ins Halbfinale sollte einiges Selbstvertrauen geben. Mit diesem könnte man auch den TSV Wiesental schlagen.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FV Neuthard Neuthard TuS Mingolsheim Mingolsheim 14:30 PUSH

Einen weiteren Sieg fuhr der FV Neuthard gegen den TSV Wiesental ein. „Das Spiel gegen den TSV Wiesental war ein gutes Spiel beider Mannschaften. Wir profitierten früh nach Fehler vom Wiesentaler Schlussmann, der gut angelaufen wurde von Arnel Zekan und somit entscheidend gestört werden konnte. Der Ball fiel genau auf die Füße von Nils Kaiser, der dann nur ins freie Tor einschieben musste. Der Treffer war für uns beruhigend, aber für Wiesental sehr verstörend und brachte den TSV völlig aus der Bahn, was uns in die Karten spielte. Wir waren klar die besser Mannschaften über 90 Minuten. Es waren mehr als genug Chancen da für uns, um die Partie frühzeitig zu beenden, aber wir ließen die Chancen zu leichtfertig liegen. Emir Dokara köpfte dann zum 2:0 Endstand ein. Meine Jungs haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen“, zeigte sich Christian Viola insgesamt zufrieden.

Damit hat man die Distanz zu einem Verfolger vergrößert, doch der nächste wartet schon. Auch gegen Mingolsheim will Viola gewinnen: „Kommender Gegner ist Mingolsheim und wieder ein Topspiel für uns. Wir haben mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft in der Tasche aber es warten eine schwere Aufgabe und lange 90 Minuten auf uns. Trotzdem sind wir optimistisch und versuchen, unseren Lauf mitzunehmen. Daheim mit den eigenen Fans im Rücken wollen wir die drei Punkte holen und den Tabellenplatz verteidigen.“ Ein gerechtes Remis mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten sah Moritz Neuburger beim 2:2 gegen Rheinhausen: „Rheinhausen war uns in der ersten Halbzeit in fast allen Belangen überlegen und spielte einen sehr laufstarken, körperbetonten und engagierten Fußball. Trotzdem konnten wir mit unserem ersten guten Angriff in Führung gehen. Mit der Führung im Rücken wurde unser Spiel allerdings nicht besser, sodass wir folgerichtig und völlig verdient zur Halbzeit mit 1:2 hinten lagen. Unter dem Strich war das Pausenergebnis für uns sogar schmeichelhaft, da Rheinhausen gute Möglichkeiten hatte, um höher zu führen. In der zweiten Halbzeit änderte sich dann das Spielgeschehen und wir spielten endlich Fußball und hatten deutlich mehr Spielanteile sowie Chancen als Rheinhausen. Schlussendlich konnten wir durch einen Strafstoß noch zum verdienten 2:2 ausgleichen. Mit Blick auf beide Halbzeiten geht die Punkteteilung in Ordnung.“

Nun fährt der Zweite zum Ersten nach Neuthard. Durchaus überraschend reklamiert Neuburger hier die Außenseiterrolle für sein Team. Das begründet er so: „Aktuell ist es für uns eine schwierige Situation und wir sind froh, wenn wir uns in die Winterpause retten können, da wir im Pokalspiel nun nochmal zwei Spieler für die kommenden Spiele verloren haben. Nun kommt mit Neuthard der aktuelle Tabellenführer, welcher zuletzt alle Spiele souverän, zusätzlich gegen Mannschaften von oben, gewinnen konnte. Wir reisen als klarer Außenseiter nach Neuthard und wären aktuell mit einem Punktgewinn mehr als zufrieden. Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen, um es Neuthard so schwer wie möglich zu machen.“ PROGNOSE:

Tabellarisch kann man Mingolsheim keineswegs die Rolle des "klaren Außenseiters", die TuS-Coach Moritz Neuburger reklamiert, zugestehen. Dennoch scheint der FVN aktuell leicht die Nase vorne zu haben.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr TSV Rheinhausen Rheinhausen FC Germania Forst FC Forst 14:30 PUSH

Ein gerechtes Remis bilanzierte Andreas Schmidt gegen seinen früheren Verein: „Ich denke wir konnten einen verdienten Punkt aus Mingolsheim entführen. Die erste Halbzeit konnten wir für uns verbuchen, die zweite ging dann an Mingolsheim.“

Nun will Schmidt versuchen, endlich auch mal daheim zu punkten: „Gegen Forst ist aufgrund der Tabellensituation klar, dass für uns nur Punkte zählen. Unsere Heimbilanz spricht nicht gerade für uns, aber wir sind bereit, um endlich etwas Zählbares in Rheinhausen zu holen. Ich hoffe, dass die erste Halbzeit der Spielen gegen Mingolsheim und Kronau einmal über 90 Minuten gezeigt werden kann. Dann können wir auch gegen Forst, am liebsten dreifach, punkten.“ Die Serie ohne Niederlage wahrte der FC Forst in Neudorf, musste sich aber mit einem Remis begnügen. „Mit dem Spiel gegen Neudorf haben wir unsere Serie auf sieben niederlagenlose Spiele ausgebaut, leider aber nur mit einem weiteren Unentschieden. Das Spiel war wie erwartet heiß umkämpft, es gab viele Fouls und Emotionen. Neudorf hatte bis zu diesem Spiel erst sieben Gegentore bekommen, daher wussten wir um die FVgg-Qualität, umso ärgerlicher, dass wir insbesondere nach der Halbzeit einige gute Chancen liegen gelassen haben, um hier das Spiel zu entscheiden. Wie es dann so ist, kam Neudorf durch einen traumhaft geschossenen Freistoß zum Ausgleich und wir mussten uns am Ende mit einem Punkt zufriedengeben“, fasste Patrick Stucke die Geschehnisse zusammen.

Nun geht es nach Rheinhausen und für dieses Spiel bemüht Stucke noch eine andere Serie: „Im letzten Auswärtsspiel des Jahres wollen wir in Rheinhausen die Serie weiter am Laufen halten und bestenfalls den vierten Auswärtsdreier in Folge holen. Rheinhausen wird nach dem Pokalspiel aber ordentlich Selbstvertrauen gesammelt haben.“ PROGNOSE:

Daheim ist der TSV noch ohne Punkte, Forst holte in der Fremde zuletzt vier Dreier in Serie. Die Tabelle spricht also für den FCF, doch mit dem Einzug ins Pokalhalbfinale könnten hier neue Kräfte freigesetzt worden sein, die auch die Heimmisere beenden.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FVgg Neudorf Neudorf FV Ubstadt Ubstadt 14:30 PUSH

Mit einer Punkteteilung kehrte die FVgg Neudorf aus Forst zurück. „Das Spiel gegen Forst war meine Sicht in Ordnung. Forst hatte natürlich die ersten 20 Minuten einige Chancen. Nach einem Foulelfmeter gingen sie 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir natürlich Gas gegeben und hatten auch unsere Chancen. Wir auch gleich das Unentschieden gemacht. Ein paar Minuten später haben wir das Gegentor bekommen durch einen unserer Spieler, kamen aber nochmal zurück. Das 2:2 war meiner Ansicht nach gerecht“, befand Arif Saglam nach dem 2:2.

Dann schaut er schon auf das anstehende Spiel gegen Ubstadt: „Es wird es natürlich nicht leichter jetzt. Ubstadt hat zuletzt einige Spiele gewonnen. Wir sind daheim aber noch ohne Gegentor und Niederlage. Wir werden das Beste herausholen, ich wünsche mir, dass ist ein schönes Spiel wird.“ Den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen holte der FV Ubstadt und untermauerte damit den guten Trend seit dem Trainerwechsel hin zu Hartmut Kaufmann. Gegen Odenheim setzte sich der FVU klar mit 3:0 durch.

Damit hat Ubstadt einigen Puffer nach unten geschaffen und kann nun Kontakt zum vorderen Mittelfeld herstellen. Nötig dafür wäre aber ein Sieg in Neudorf. Angesichts der jüngsten Ergebnisse erscheint ein solcher keineswegs ausgeschlossen. PROGNOSE:

Mit makelloser Heimbilanz empfangen die Neudorfer den zuletzt formstarken FV Ubstadt. Es darf also ein interessantes Spiel erwartet werden - mit leichtem Vorteil für die Gastgeber.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FC Odenheim Odenheim SV Menzingen Menzingen 14:30 PUSH

0:3 verlor der FC Odenheim in Ubstadt und laut Luca Hodecker ging das so in Ordnung: „Sowohl wir als auch der FV Ubstadt sind das Spiel aus einer geordneten Defensive angegangen, sodass es beiden Mannschaften gelang, nicht allzu viele klare Torchancen gegen sich zuzulassen. Leider haben wir eine schnelle Aktion des Gegners über die Außen nicht verteidigt bekommen und gehen dadurch in Rückstand. In der zweiten Halbzeit hat uns die Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt und in der Defensive waren wir des Öfteren zu weit von den Gegenspielern weg, woraus auch die beiden weiteren Gegentreffer resultierten. Wir müssen gestehen, dass die Niederlage somit verdient war.“

Damit bleibt Odenheim vorerst Letzter, kann das am Sonntag aber ändern. „Man muss sich nur die Tabelle anschauen, um zu sehen, in welcher Situation wir uns befinden. Es sind jetzt noch zwei Spiele, die enorm wichtig sind. In diesen beiden Spielen erwarte ich von der Mannschaft, dass wir alle unsere Kräfte bündeln und den vollen Fokus auf den Erfolg haben. Nur dann können wir auch wirklich erfolgreich sein - womit wir gegen den SV Menzingen anfangen möchten“, weiß Hodecker, wie wichtig das Duell mit Menzingen ist. Im Kellerduell mit Weiher zog Menzingen den Kürzeren. Dazu hätte es nach Ansicht von Daniel Kaiser nicht kommen müssen: „Am vergangen Sonntag waren wir in den ersten 20 Minuten klar überlegen und müssen auch mit 2:1 in Führung gehen. Aber wie es im Fußball so ist, kam dann Weiher besser ins Spiel und verwertete kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, mit etwas mehr Glück hätten wir zum Schluss noch ausgleichen können, aber unterm Strich ist das einfach zu wenig, um dreifach zu punkten in der Kreisliga.“

Um nicht auf den letzten Platz zu rutschen, muss in Odenheim gepunktet werden. Dessen ist sich Kaiser bewusst: „Das nächste Spiel gegen Odenheim ist absolut richtungsweisend für beide. Wir werden in der Woche wieder hart arbeiten, damit wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz die Vorrunde beenden.“ PROGNOSE:

Letzter gegen Vorletzter. Wer das Kellerduell gewinnen wird, ist schwierig vorherzusagen. Klar ist nur, dass beide auf Sieg spielen müssen - ein Remis ist jeweils zu wenig.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FC Weiher FC Weiher SV Philippsburg Philippsburg 14:30 PUSH