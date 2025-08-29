Gipfeltreffen und Duell der Aufsteiger im Fokus

Nach einem furiosen Auftakt mit Last-Minute-Toren, dramatischen Aufholjagden und klaren Siegen geht es am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald direkt mit brisanten Duellen weiter. Spitzenreiter Baiersbronn gastiert in Gechingen, während Oberreichenbach/Würzbach und Althengstett im Spitzenspiel aufeinandertreffen. Auch im Keller wollen die Verlierer des ersten Spieltags Wiedergutmachung betreiben.

Sulz muss sich nach dem dramatischen 4:4 gegen Dornhan schütteln. Eine 4:1-Führung kurz vor Schluss wurde noch verspielt – die Frage ist, ob die Mannschaft den Schock schon verdaut hat. Eutingen hingegen startete mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Gechingen und überzeugte vor allem defensiv. Die Defensive der Gäste wird auch diesmal gefordert sein, denn Sulz hat gezeigt, dass man Tore schießen kann. Es ist ein Duell zwischen offensiver Wucht und defensiver Stabilität.

Wenn Nagold II und Dornhan aufeinandertreffen, ist ein torreiches Spiel fast garantiert. Beide Mannschaften starteten mit Remis: Nagold mit einem 2:2 gegen Ahldorf/Mühlen, Dornhan mit einem spektakulären 4:4 gegen Sulz. Während die Dornhaner Moral bewiesen und einen 1:4-Rückstand noch aufholten, wissen sie zugleich, dass solche Rückstände gefährlich sind. Nagold zeigte bereits, dass sie in der Offensive brandgefährlich sind – ein Duell, das jede Menge Tore verspricht.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen SV Baiersbronn Baiersbronn 15:00 PUSH

Ein echtes Kräftemessen: Gechingen steht nach der knappen Auftaktniederlage gegen Eutingen unter Druck und will die ersten Punkte einfahren. Doch mit Tabellenführer Baiersbronn wartet ein dicker Brocken. Der SV überzeugte mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Ottenbronn und führt die Liga an. Die Frage ist: Kann Baiersbronn die gute Frühform bestätigen oder gelingt Gechingen der Befreiungsschlag? ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn SV Gültlingen Gültlingen 15:00 PUSH

Am Tabellenende will Ottenbronn Wiedergutmachung betreiben. Das 1:4 gegen Baiersbronn war die höchste Niederlage des ersten Spieltags. Nun geht es gegen Gültlingen, das trotz Unterzahl gegen Altburg ein 0:0 halten konnte, allerdings nun ohne den gesperrten Lucas Roller auskommen muss. Für beide Teams ist es eine erste Bewährungsprobe im Kampf um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld. ---

Sp Altburgs Saisonstart verlief unglücklich. Trotz Überzahl in Hälfte zwei gelang beim 0:0 in Gültlingen kein Treffer. Gegen Felldorf/Bierlingen soll nun der erste Sieg her. Die Gäste haben ihren Auftakt ebenfalls verpatzt, verloren mit 0:2 gegen Oberreichenbach/Würzbach und blieben dabei ohne eigenes Tor. Für beide Teams geht es darum, nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten. ---

Das Topspiel des zweiten Spieltags: Der Aufsteiger Oberreichenbach/Würzbach gewann sein Auftaktspiel mit 2:0 und sorgte damit für einen Traumstart. Doch nun wartet mit Althengstett ein Gegner, der ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet ist. Besonders brisant: In den letzten beiden Duellen behielt Althengstett klar die Oberhand – mit 5:1 und 6:1. Die Gastgeber wollen zeigen, dass sie in der Bezirksliga angekommen sind, während Althengstett seine gute Serie gegen diesen Gegner fortsetzen will. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen SV Wittendorf Wittendorf 15:00 PUSH

Aufsteiger gegen Absteiger – und beide starteten mit völlig unterschiedlichen Gefühlen. Möttlingen unterlag knapp mit 1:2 in Althengstett, während Wittendorf durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen Dornstetten jubeln durfte. Für den TSV ist es die Chance, den ersten Bezirksliga-Sieg einzufahren. Wittendorf dagegen will den Schwung aus dem Last-Minute-Erfolg mitnehmen und seine Favoritenrolle unterstreichen. ---

Ein echtes Aufsteigerduell mit viel Brisanz. Dornstetten verlor zum Start bitter: Der entscheidende Gegentreffer fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Diese Niederlage dürfte noch schmerzen. Ahldorf/Mühlen hingegen feierte beim 2:2 gegen Nagold II den ersten Punkt in der neuen Liga. Statistisch spricht wenig für Dornstetten: In den letzten neun Partien gegen Ahldorf/Mühlen blieb man ohne Sieg. Es wird spannend zu sehen sein, ob diese Serie durchbrochen werden kann.

