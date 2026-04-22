Gipfeltreffen um die Oberliga: Young Boys reisen nach Holzhausen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 28. Spieltag der Verbandsliga Württemberg geht die Saison in eine Phase, in der jeder Abend schwerer wiegt als der vorherige. An der Spitze verteidigen die Young Boys Reutlingen ihren Vorsprung, dahinter lauert FC Holzhausen. Im Tabellenkeller wächst der Druck auf FSV Waiblingen, FC Esslingen, TSG Tübingen und VfR Heilbronn. Es ist ein Spieltag voller Spannung, in dem Favoriten liefern müssen und Außenseiter nach ihrem Moment greifen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 24.04.2026, 18:30 Uhr FC Holzhausen Holzhausen Young Boys Reutlingen Young Boys R 18:30 PUSH

Das Spitzenspiel dieses Spieltags elektrisiert die Liga. FC Holzhausen ist Zweiter mit 56 Punkten und kam zuletzt beim SSV Ehingen-Süd nicht über ein 1:1 hinaus. Die Young Boys Reutlingen führen das Feld trotz der 0:1-Niederlage gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 64 Punkten an. Acht Zähler trennen beide Teams, doch Holzhausen hat ein Spiel weniger absolviert und damit eine große Chance, den Kampf um Platz eins noch einmal anzufachen. Im Hinspiel setzten sich die Young Boys Reutlingen mit 4:2 durch. Gerade deshalb ist die Ausgangslage brisant: Der Tabellenführer will sofort auf die erste Delle reagieren, Holzhausen dagegen kann mit einem Sieg nicht nur verkürzen, sondern ein mächtiges Signal senden. Viel größer kann die Bühne an diesem Spieltag kaum sein.

---

Für den FSV Waiblingen ist die Lage bedrohlich. Der Aufsteiger steht mit 20 Punkten auf Rang 16 und verlor zuletzt deutlich mit 1:4 beim TSV Weilimdorf. Nun kommt mit dem SV Fellbach ein Gegner, der nach dem 3:0 gegen den VfB Friedrichshafen mit breiter Brust anreist. Fellbach ist Sechster, Waiblingen braucht dagegen dringend ein Zeichen im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 2:2, also mit einem Ergebnis, das Waiblingen Mut machen kann. Doch die Form spricht derzeit klar für SV Fellbach, der sich mit 39 Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt hat. Für die Gastgeber zählt in dieser Saisonphase fast jeder Punkt doppelt. Die Nervosität wächst, der Druck ist längst mit Händen zu greifen. ---

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall gehen mit Rückenwind in dieses Heimspiel. Das 3:1 beim TSV Berg war ein starkes Zeichen, mit 37 Punkten steht Schwäbisch Hall auf Rang acht. Der SSV Ehingen-Süd holte zuletzt immerhin ein 1:1 gegen FC Holzhausen, bleibt mit 28 Punkten aber tief im gefährdeten Bereich. Die Gäste brauchen jeden Zähler, um sich Luft zu verschaffen. Brisant ist auch der Blick aufs Hinspiel: Damals gewann Ehingen-Süd mit 3:1. Schwäbisch Hall hat also nicht nur die Chance, den positiven Lauf fortzusetzen, sondern auch eine sportliche Antwort zu geben. Für die Gäste ist es wiederum ein Spiel, in dem Widerstandskraft und Nervenstärke entscheidend werden dürften. ---

Die Sportfreunde Dorfmerkingen gehören weiter zur erweiterten Spitzengruppe, mussten zuletzt aber beim FC Esslingen eine überraschende 0:1-Niederlage hinnehmen. Mit 45 Punkten ist Rang vier weiter in Reichweite, doch Ausrutscher werden nun teuer. Gegen die TSG Tübingen, die mit 24 Punkten auf Platz 15 steht, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Das Hinspiel gewann Dorfmerkingen knapp mit 1:0. Für die Gastgeber geht es darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und sofort wieder Stabilität auszustrahlen. Tübingen kämpft dagegen ums Überleben und braucht dringend Punkte, um die prekäre Lage zu entschärfen. Gerade solche Konstellationen machen diese Spiele oft so unangenehm wie bedeutend. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr TSV Oberensingen Oberensingen FC Esslingen FC Esslingen 14:00 PUSH

Der TSV Oberensingen geht als Dritter mit 48 Punkten in dieses Heimspiel und will seine starke Position festigen. Gegner FC Esslingen hat sich mit dem 1:0 gegen Sportfreunde Dorfmerkingen neues Selbstvertrauen verschafft, bleibt mit 26 Punkten aber auf Rang 14 unter Druck. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Oberensingen gewann in Esslingen mit 6:0. Doch gerade der jüngste Erfolg des FC Esslingen zeigt, dass der Abstiegskandidat noch lebt und sich nicht aufgegeben hat. Oberensingen muss wach sein, wenn es den Anspruch auf die Spitzengruppe untermauern will. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist nach der 0:2-Niederlage in Rottenburg mit einem Dämpfer in dieses Duell. Mit 36 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz neun und will im Heimspiel wieder in ruhigere Bahnen finden. Der VfR Heilbronn steckt dagegen mit nur 16 Punkten auf Rang 17 tief in der Krise und hat kaum noch Spielraum für weitere Rückschläge. Das Hinspiel endete 1:1, was den Gästen als Warnung und Hoffnung zugleich dienen kann. Für Hofherrnweiler-Unterrombach ist es die Gelegenheit, sich vom unteren Tabellenbereich weiter fernzuhalten. Für Heilbronn dagegen ist jede Partie inzwischen ein Kampf gegen die Zeit und gegen die immer düsterer werdende tabellarische Wirklichkeit. ---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen VfB FN FC Rottenburg Rottenburg 15:30 PUSH

Der VfB Friedrichshafen will die klare 0:3-Niederlage in Fellbach sofort korrigieren. Mit 37 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang sieben und hat noch die Chance, die Saison in einem starken Mittelfeldbereich zu stabilisieren. FC Rottenburg kommt nach dem 2:0 gegen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit neuem Selbstvertrauen und hat sich auf 29 Punkte verbessert. Auch das Hinspiel liefert Stoff: Damals gewann der VfB Friedrichshafen in Rottenburg mit 5:2. Die Gastgeber wollen nun zeigen, dass der Rückschlag in Fellbach nur ein Ausrutscher war. Rottenburg wiederum reist mit dem Gefühl an, im Abstiegskampf wieder echte Hoffnung entfacht zu haben. Genau daraus kann ein unangenehmer Gegner entstehen. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat mit dem 1:0 bei den Young Boys Reutlingen für eines der lautesten Ausrufezeichen des vergangenen Spieltags gesorgt. Mit 35 Punkten hat der Absteiger wieder festen Boden unter den Füßen und kann im Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Die Gäste feierten zuletzt ein deutliches 4:1 gegen FSV Waiblingen und stehen bei ebenfalls beachtlichen 35 Punkten. Schon das Hinspiel gewann Calcio mit 2:0. Das verleiht den Gastgebern zusätzliches Vertrauen, doch Weilimdorf reist nach dem starken Auftritt mit viel Schwung an. Dieses Duell trägt den Charakter eines Schlüsselspiels im Mittelfeld und doch zugleich den Ernst eines Kellerduells. Wer hier gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft.