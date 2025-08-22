Gipfeltreffen: SV Oberzell erwartet Verfolger SV Maierhöfen/Grünenbach

---

Heute, 18:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee SV Bergatreute Bergatreute 18:00 live PUSH

Der FV Bad Waldsee eröffnet den Spieltag mit einem Heimspiel gegen den SV Bergatreute. Nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen stehen die Gastgeber ohne Punkt da und wollen diese Serie endlich beenden. Bergatreute, mit drei Punkten aus drei Partien im unteren Mittelfeld der Tabelle, reist nach dem 0:2 gegen Aichstetten mit dem Ziel an, die Bilanz zu verbessern. Beide Teams wissen, wie wichtig ein Sieg ist, um nicht früh den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. ---

In Oberzell kommt es zum Spitzenspiel. Der SV Oberzell führt die Tabelle mit neun Punkten aus drei Spielen an und hat sich durch eine stabile Defensive und eine starke Offensive in die Pole-Position gespielt. Der SV Maierhöfen/Grünenbach folgt mit sieben Punkten auf Rang zwei und reist mit dem Rückenwind des 6:0-Kantersiegs gegen Leutkirch an. Beide Mannschaften sind bislang ungeschlagen, was dieses Duell zu einem echten Gradmesser im Kampf um die Spitzenplätze macht. Ein Spiel, das viel Tempo, Leidenschaft und Spannung verspricht. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 PUSH

Der FC Leutkirch steht nach der herben 0:6-Niederlage in Maierhöfen unter Druck. Mit nur drei Punkten aus den ersten drei Spielen wollen die Gastgeber vor heimischem Publikum ein anderes Gesicht zeigen. Die TSG Ailingen, die bislang zwei Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto hat, sucht ebenfalls nach ihrem ersten Saisonsieg. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich von den unteren Tabellenregionen abzusetzen, was dieser Begegnung zusätzliche Brisanz verleiht. ---

Der SV Vogt und der FV Ravensburg II treffen in einem Duell auf Augenhöhe aufeinander. Vogt konnte zuletzt in Ailingen mit 5:2 gewinnen und hat dabei seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ravensburg II feierte unterdessen einen 5:1-Heimerfolg gegen Unterzeil und reist mit viel Selbstvertrauen an. Mit jeweils vier Punkten in der Tabelle wollen beide Teams nachlegen, um sich im gesicherten Mittelfeld zu etablieren oder gar den Sprung nach oben zu schaffen. ---

Für die SGM Unterzeil/Seibranz geht es schon um viel. Nur ein Punkt aus drei Spielen bedeutet Tabellenrang 15 und Druck im Heimspiel gegen den SV Weingarten. Die Gäste haben beim spektakulären 5:5 gegen Meckenbeuren bewiesen, dass sie jederzeit für Tore gut sind, stehen aber ebenfalls noch ohne Sieg da. Beide Teams wollen in diesem Kellerduell den Befreiungsschlag landen und sich endlich mit drei Punkten belohnen. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00 PUSH

Der TSV Eschach will im Heimspiel gegen den TSV Meckenbeuren die Heimstärke ausspielen, um sich weiter in der Spitzengruppe zu festigen. Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Brochenzell steht Eschach mit sechs Punkten auf Rang drei und möchte den Anschluss an die Spitze halten. Meckenbeuren reist nach dem 5:5 in Weingarten an, bei dem Jan Mathis dreimal traf, und wird alles daransetzen, auswärts ebenfalls zu punkten. Ein Duell zweier offensivstarker Mannschaften, das einiges an Spannung verspricht. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 PUSH

Für den FC Dostluk Friedrichshafen wird es beim Gastspiel in Brochenzell ernst. Nach zwei Niederlagen zum Start ist der Aufsteiger Tabellenletzter und braucht dringend Punkte, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Brochenzell hingegen konnte zuletzt mit dem knappen 2:1-Erfolg in Eschach Selbstvertrauen tanken und will zu Hause nachlegen, um den Platz im oberen Mittelfeld zu festigen. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in dieses Spiel, wissen aber, dass ein angeschlagener Gegner immer gefährlich sein kann. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH