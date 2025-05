Gipfeltreffen steht an: Ligaprimus FC Rottenburg erwartet Zweiten

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

In der Partie zwischen dem SV Seedorf und TSF Dornhan geht es vor allem darum, die Form in den verbleibenden Saisonspielen zu bestätigen. Dornhan hat es schwer, während Seedorf seine Chance nutzen will, um weiter nach oben zu klettern. Ein Unentschieden wäre für beide Teams kein großer Gewinn.

